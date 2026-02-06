Descartan lesiones graves en alumno agredido en secundaria de Saltillo; autoridades investigan los hechos
La Fiscalía confirmó que el estudiante presenta fractura de nariz y ya se investiga el caso para deslindar responsabilidades
Luego de que se diera a conocer sobre una agresión con lesiones graves contra un alumno de la secundaria número 7 José Vasconcelos, ubicada en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo, autoridades estatales descartaron versiones que señalaban un daño mayor y anunciaron la investigación y atención del caso.
Según la información oficial, tras una pelea registrada al interior del plantel, un estudiante presentó fractura de nariz, descartando lesiones craneales y oculares de gravedad.
La Fiscalía General del Estado informó que el área especializada en justicia para adolescentes ya integra la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar si existió alguna omisión por parte de las autoridades escolares.
De acuerdo con la relatoría presentada por el director del plantel, Felipe de Jesús Saucedo, los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes, alrededor de las nueve horas, cuando dos alumnos de segundo y tercer grado del turno matutino se agredieron mutuamente en los baños de la escuela, resultando uno de ellos con lesiones en el rostro.
Señaló que las cámaras de seguridad captaron el momento en que ambos ingresaron al área y que, tras el incidente, se activaron los protocolos establecidos, se notificó a los padres de familia y se dio aviso a la autoridad educativa.
El directivo señaló que la formación en casa es un factor clave para prevenir este tipo de conductas y advirtió que el entorno social de la zona también influye en la generación de situaciones de violencia, advirtiendo que son frecuentes las peleas entre pandillas y estudiantes en los alrededores de la escuela.
Ante los hechos, la Secretaría de Educación del Estado informó que se realizarán diversas visitas al plantel para dialogar con la comunidad educativa y reforzar acciones de concientización sobre el acoso escolar, en coordinación con autoridades de seguridad.
Asimismo, hizo un llamado a madres y padres de familia para supervisar el traslado de los estudiantes y anunció que se solicitará apoyo de las autoridades municipales para reforzar la seguridad en los horarios de entrada y salida de ambos turnos.