Descartan lesiones graves en alumno agredido en secundaria de Saltillo; autoridades investigan los hechos

Luego de que se diera a conocer sobre una agresión con lesiones graves contra un alumno de la secundaria número 7 José Vasconcelos, ubicada en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo, autoridades estatales descartaron versiones que señalaban un daño mayor y anunciaron la investigación y atención del caso.

Según la información oficial, tras una pelea registrada al interior del plantel, un estudiante presentó fractura de nariz, descartando lesiones craneales y oculares de gravedad.

La Fiscalía General del Estado informó que el área especializada en justicia para adolescentes ya integra la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar si existió alguna omisión por parte de las autoridades escolares.

De acuerdo con la relatoría presentada por el director del plantel, Felipe de Jesús Saucedo, los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes, alrededor de las nueve horas, cuando dos alumnos de segundo y tercer grado del turno matutino se agredieron mutuamente en los baños de la escuela, resultando uno de ellos con lesiones en el rostro.