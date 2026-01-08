Se le atraviesa a motociclista y lo manda al piso en Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves en el cruce de Mar del Norte y la calle Principal, en la colonia Venustiano Carranza de Saltillo, cuando un taxi y una motocicleta se vieron involucrados en un percance.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando un taxista intentó incorporarse a la calle Principal y no se percató de la presencia de un motociclista que circulaba con dirección a Pedro Ampudia.

