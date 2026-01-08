Se le atraviesa a motociclista y lo manda al piso en Saltillo

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Se le atraviesa a motociclista y lo manda al piso en Saltillo
    Autoridades locales permanecieron en la escena hasta que las aseguradoras llegaron para acordar la reparación de los daños materiales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El motociclista y el conductor del taxi resultaron ilesos tras el accidente, aunque ambos vehículos sufrieron daños materiales que requirieron intervención de aseguradoras

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves en el cruce de Mar del Norte y la calle Principal, en la colonia Venustiano Carranza de Saltillo, cuando un taxi y una motocicleta se vieron involucrados en un percance.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando un taxista intentó incorporarse a la calle Principal y no se percató de la presencia de un motociclista que circulaba con dirección a Pedro Ampudia.

$!El taxi involucrado en el percance estaba conducido por Ignacio ¨N¨, de 72 años, quien no se percató del paso del motociclista.
El taxi involucrado en el percance estaba conducido por Ignacio ¨N¨, de 72 años, quien no se percató del paso del motociclista. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El motociclista fue identificado como José Luis ¨N¨, de 46 años, quien viajaba por la calle Principal al momento del accidente. El conductor del taxi, Ignacio ¨N¨, de 72 años, transitaba sobre Mar del Norte y no advirtió la proximidad de la motocicleta al incorporarse a la vialidad.

$!José Luis ¨N¨, de 46 años, conductor de la motocicleta, resultó ileso tras el impacto y recibió valoración de paramédicos en el lugar.
José Luis ¨N¨, de 46 años, conductor de la motocicleta, resultó ileso tras el impacto y recibió valoración de paramédicos en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja, que valoró a ambos involucrados; no obstante, ninguno requirió traslado a un hospital.

Las autoridades locales tomaron conocimiento del accidente y permanecieron en el sitio hasta la llegada de las aseguradoras, con el fin de que las partes involucradas llegaran a un acuerdo sobre los daños ocasionados.

