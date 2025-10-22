Se le revienta la llanta y vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Se le revienta la llanta y vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey
    Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos acudieron al sitio para auxiliar al conductor, quien resultó sin lesiones graves y esperó la llegada de su aseguradora. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Una volcadura se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del puente Paso del Águila. El percance involucró a una camioneta Nissan estaquitas blanca que transportaba puertas de aluminio con vidrio.

El conductor fue identificado como Pedro Isaías “N”, de 45 años, vecino de la calle Cerro de la Silla, en la colonia Lomas de San Roque, Guadalupe, Nuevo León.

$!La volcadura ocurrió la mañana de este miércoles sobre la carretera Monterrey–Saltillo, donde una camioneta cargada con puertas de aluminio perdió el control tras el estallido de una llanta.
La volcadura ocurrió la mañana de este miércoles sobre la carretera Monterrey–Saltillo, donde una camioneta cargada con puertas de aluminio perdió el control tras el estallido de una llanta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Según relató el propio afectado, se dirigía a Saltillo para entregar el material en la colonia Cumbres Vistas, donde realiza trabajos la empresa constructora GISA. Pedro explicó que, al circular antes del puente, una de las llantas del vehículo estalló, lo que provocó que perdiera el control y la unidad terminara volcada.

$!Los daños materiales fueron considerables, aunque gracias a la rápida reacción del conductor y la intervención de testigos se evitó una tragedia mayor en la vía Monterrey–Saltillo.
Los daños materiales fueron considerables, aunque gracias a la rápida reacción del conductor y la intervención de testigos se evitó una tragedia mayor en la vía Monterrey–Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor logró salir por sus propios medios sin que se reportaran lesiones de gravedad. Testigos del accidente solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia y a elementos de la Guardia Nacional División Caminos.

Tras ser valorado por paramédicos, Pedro decidió permanecer en el lugar, señalando que esperaría a los representantes de la aseguradora para resolver los trámites derivados del accidente.

Ulises Martínez

