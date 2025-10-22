Se le revienta la llanta y vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey

Una volcadura se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del puente Paso del Águila. El percance involucró a una camioneta Nissan estaquitas blanca que transportaba puertas de aluminio con vidrio.

El conductor fue identificado como Pedro Isaías “N”, de 45 años, vecino de la calle Cerro de la Silla, en la colonia Lomas de San Roque, Guadalupe, Nuevo León.

