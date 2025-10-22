Se le revienta la llanta y vuelca en la carretera Saltillo-Monterrey
Una volcadura se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del puente Paso del Águila. El percance involucró a una camioneta Nissan estaquitas blanca que transportaba puertas de aluminio con vidrio.
El conductor fue identificado como Pedro Isaías “N”, de 45 años, vecino de la calle Cerro de la Silla, en la colonia Lomas de San Roque, Guadalupe, Nuevo León.
Según relató el propio afectado, se dirigía a Saltillo para entregar el material en la colonia Cumbres Vistas, donde realiza trabajos la empresa constructora GISA. Pedro explicó que, al circular antes del puente, una de las llantas del vehículo estalló, lo que provocó que perdiera el control y la unidad terminara volcada.
El conductor logró salir por sus propios medios sin que se reportaran lesiones de gravedad. Testigos del accidente solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia y a elementos de la Guardia Nacional División Caminos.
Tras ser valorado por paramédicos, Pedro decidió permanecer en el lugar, señalando que esperaría a los representantes de la aseguradora para resolver los trámites derivados del accidente.