Se manifiestan trabajadores de anexo por fraude, en Saltillo

Integrantes de un anexo se manifestaron al exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la detención de dos personas que presuntamente se hicieron pasar por empleados del Gobierno del Estado para cometer un fraude.

El afectado es el anexo Puerto del Navegante, ubicado en las calles José Mariano Michelena y Francisco Lanzacorta, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

De acuerdo con los propietarios, el 10 de noviembre de 2025 se presentaron dos personas que se identificaron como Antonio Felán N. y Christian Bonifacio N. El primero aseguró ser representante del actual titular de la FGE, Federico Fernández Montañez.

El segundo señaló ser empleado del Gobierno del Estado y explicó que su visita tenía como objetivo ofrecer apoyos económicos a los anexos de la ciudad. Como requisito, les solicitaron credencial de elector, el registro del anexo y la apertura de una cuenta bancaria en una institución financiera para recibir la beca mensual.

Tras entregar la documentación, les indicaron que en un mes verían el dinero reflejado en su cuenta. Sin embargo, posteriormente detectaron que la documentación fue utilizada para tramitar la compra de dos camionetas a través de la financiera Kuna y Renault, además de la falsificación de firmas de los encargados del anexo.

Se trata de una Renault Koleos modelo 2026 y una Arkana Techno híbrido Renault; ambas fueron valoradas en un millón de pesos. Tras aclarar la situación y que en ningún momento compraron dichos vehículos, solicitaron pruebas.

Se les mostraron las firmas que les fueron falsificadas y mencionaron que con esas mismas rúbricas también tramitaron el plaqueo de ambos vehículos ante el departamento de control vehicular. Los afectados acudieron a la delegación de la FGE a interponer una denuncia formal a inicios del mes de marzo.

Tras narrar los hechos durante la manifestación, fueron atendidos por el delegado regional, Julio César Loera, quien se comprometió a dar seguimiento a la carpeta de investigación. También señalaron que iniciarán un proceso por la vía civil para evitar un posible embargo al anexo derivado del adeudo.

Esta pareja de presuntos estafadores opera en Coahuila y en Nuevo León con otro tipo de modalidades, en las que ofrecen tarjetas de tiendas reconocidas para robar identidades de sus víctimas.