Saltillo: con e-Catastro, avalúos ahora se liberan en menos de 24 horas

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Saltillo: con e-Catastro, avalúos ahora se liberan en menos de 24 horas
    La plataforma e-Catastro permite que los avalúos catastrales en Saltillo se liberen en menos de 24 horas mediante firma electrónica. CORTESÍA

La plataforma permite obtener avalúos con mayor rapidez y concentra miles de expedientes en una biblioteca digital para mejorar la eficiencia y la certeza jurídica

SALTILLO, COAHUILA.- La digitalización de los servicios catastrales en Saltillo ha permitido agilizar significativamente los trámites municipales. Gracias a la implementación de la plataforma e-Catastro, actualmente los avalúos catastrales pueden resolverse en menos de 24 horas mediante el uso de firma electrónica.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, explicó que anteriormente este mismo procedimiento podía tardar entre tres y cinco días para ser liberado, por lo que la modernización representa un avance importante en la eficiencia administrativa del municipio.

$!La biblioteca digital concentra miles de expedientes catastrales y formas ISAI para agilizar trámites y consultas.
La biblioteca digital concentra miles de expedientes catastrales y formas ISAI para agilizar trámites y consultas. CORTESÍA
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La funcionaria señaló que, como parte de este proceso de modernización, se trabaja en la creación de una biblioteca digital que integrará el acervo histórico de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro.

Este repositorio digital concentrará información relevante como planos autorizados, cuadernillos catastrales y traslados de dominio, con el objetivo de facilitar el acceso a documentos y fortalecer la gestión territorial.

Actualmente, la biblioteca digital ya cuenta con más de 80 mil expedientes de formas ISAI y más de 357 mil fichas catastrales digitalizadas. La meta es que antes de 2028 se sumen al sistema alrededor de 50 mil planos autorizados, además de otros documentos catastrales y formas ISAI.

$!Autoridades municipales avanzan en la digitalización del acervo histórico de Catastro y Desarrollo Urbano.
Autoridades municipales avanzan en la digitalización del acervo histórico de Catastro y Desarrollo Urbano. CORTESÍA

Álvarez Cuéllar agregó que, paralelamente, se trabaja en la elaboración de un nuevo Reglamento de Catastro que sustituirá al marco normativo vigente para adaptarlo a la realidad digital de los procesos actuales.

“Este nuevo reglamento permitirá reconocer legalmente los procedimientos digitales, simplificar trámites administrativos, brindar mayor certeza jurídica y fortalecer la coordinación con el gremio notarial”, indicó.

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Asimismo, destacó la puesta en marcha del Visor Urbano Saltillo, una herramienta digital que permite a la ciudadanía consultar información territorial actualizada en tiempo real.

La plataforma integra más de 200 capas georreferenciadas con datos sobre predios, usos de suelo y el plan rector de desarrollo urbano. Incluso, los usuarios pueden ubicar una propiedad y realizar el pago del impuesto predial directamente desde el mapa interactivo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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