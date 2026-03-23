Desastre petrolero

El derrame de petróleo reportado en el Golfo de México, desde Veracruz a Tabasco, ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pemex también confirmó el derrame de hidrocarburos en el río Seco, en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, donde se han recolectado 240 kilos de material impregnado con crudo.

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