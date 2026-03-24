Se agotan vacunas contra COVID-19 en clínicas estatales de Coahuila; concluye vacunación para influenza

A pesar de que la vacunación contra el COVID-19 es de carácter permanente, la Secretaría de Salud estatal reportó que, en la región sur, ya no se cuenta con existencias del biológico debido a la falta de nuevos envíos por parte de la Federación. Hasta el momento, no se tiene una fecha definida para la llegada de más dosis a clínicas y hospitales del estado.

Con la llegada de la primavera, la Jurisdicción Sanitaria número 8 , a cargo del doctor Raymundo Zamarripa, informó que la campaña de vacunación contra la influenza concluyó oficialmente en Coahuila. Tras alcanzar la meta de aplicar poco menos de un millón de dosis destinadas a la temporada, las autoridades sanitarias centran ahora su atención en la disponibilidad de biológicos contra el COVID-19, los cuales se han agotado en las unidades estatales.

No obstante, el panorama epidemiológico respecto al virus es positivo. Según el boletín correspondiente a la semana número nueve de la Secretaría de Salud federal, en lo que va del año solo se han registrado dos casos de COVID-19 en la entidad, correspondientes a un hombre y una mujer.

Esta cifra representa una disminución significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando ya se contabilizaban cinco contagios.

Influenza registra ligero incremento

En contraste con el descenso del COVID-19, la influenza ha mostrado una tendencia al alza. Durante las primeras nueve semanas del año, se han registrado 170 contagios, de los cuales 62 corresponden a hombres y 108 a mujeres, superando los 157 casos reportados en el mismo lapso de 2025.

Cabe recordar que, aunque la campaña de vacunación concluyó en marzo, la próxima jornada de inmunización iniciará de manera preventiva en el mes de octubre.

Opciones para la población vulnerable

Ante la falta de vacunas en los servicios de salud estatales, las autoridades recordaron a la población —especialmente a adultos mayores y niños— que existen otras alternativas para acceder a la protección contra el COVID-19. Se informó que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y diversas farmacias privadas continúan aplicando la vacuna, por lo que se exhorta a los grupos vulnerables a acudir a estos centros para mantener actualizado su esquema de vacunación.