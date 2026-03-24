IMSS Coahuila exhorta a empleadores a asegurar a Personas Trabajadoras del Hogar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reiteró a empleadores que el registro de las personas trabajadoras del hogar es obligatorio desde 2023, con el fin de garantizar su acceso a la seguridad social. De acuerdo con el jefe del Departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia, Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, esta disposición busca asegurar condiciones laborales dignas para quienes realizan actividades como limpieza, cocina, cuidado de menores o personas mayores, entre otras.

La afiliación permite que las trabajadoras accedan a atención médica, cobertura por riesgos de trabajo, incapacidades, pensión por invalidez, guarderías, ahorro para el retiro y crédito para vivienda, además de registrar beneficiarios como hijas(os), pareja o padres. ¿QUÉ PASA SI NO SE CUMPLE? El IMSS señaló que el incumplimiento puede derivar en la determinación de un capital constitutivo. Esto significa que, si la persona trabajadora sufre un accidente o enfermedad sin estar afiliada, el Instituto cubrirá la atención médica, pero posteriormente cobrará ese costo al empleador, el cual suele ser mayor a las cuotas correspondientes. “Invitamos a las personas empleadoras a registrar a quienes realizan labores del hogar, a fin de garantizar su acceso a la seguridad social y contribuir a mejorar sus condiciones laborales”, señaló.

REGISTRO El trámite puede hacerse en línea a través del portal del IMSS o de manera presencial en las subdelegaciones de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Sabinas, Monclova, Torreón y Saltillo. Las cuotas se calculan con base en el salario diario y los días laborados, y pueden cubrirse por día, mes, bimestre, semestre o año. El primer pago se realiza a periodo vencido y los subsecuentes de forma anticipada. Además, el portal cuenta con una calculadora de cuotas para estimar el monto a pagar.

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