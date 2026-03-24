$!Activa Coahuila operativo de seguridad con más de 10 mil elementos; dan banderazo en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó el arranque oficial del Operativo de Seguridad y Actividades de Semana Santa 2026 desde el Pueblo Mágico de Arteaga, donde destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es la base para garantizar la seguridad y la atención tanto de las familias coahuilenses como de visitantes nacionales y extranjeros. “Desde el hermoso pueblo mágico de Arteaga, en conjunto con instituciones municipales, estatales y federales dimos el banderazo de arranque al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026. En Coahuila, la seguridad de nuestras familias y de quienes nos visitan es una prioridad. Estamos listos para recibirlos con una gran oferta de actividades y destinos en todo el estado. ¡Turistea en el estado más seguro!”, expresó el mandatario.

Durante el evento, el gobernador agradeció la anfitrionía de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, y subrayó que el objetivo central del operativo es garantizar vacaciones seguras, tranquilas y ordenadas durante los periodos de Semana Santa y Pascua. Jiménez Salinas reiteró que la coordinación institucional ha sido una fórmula clave para impulsar programas y proyectos en beneficio de la población, destacando la participación de corporaciones como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Policía Estatal, así como los poderes Judicial y Legislativo, además de instancias municipales, estatales y federales.

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Asimismo, reconoció el trabajo de las y los alcaldes de municipios como Saltillo, Parras, Ramos Arizpe y General Cepeda, así como el seguimiento puntual del secretario de Gobierno y del equipo de Seguridad Pública. “En seguridad no podemos bajar la guardia. Tenemos un trabajo permanente, con estrategia, prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, enfatizó.

El arranque del operativo también representa un impulso a la actividad turística del estado. El gobernador recordó que Coahuila cuenta con ocho Pueblos Mágicos y cinco regiones con una amplia diversidad de atractivos, como desiertos, montañas, bosques, museos, gastronomía y servicios de hospedaje de calidad. “En nuestro estado tenemos lugares maravillosos. Coahuila sorprende, pero sobre todo, aquí se turistea en el estado más seguro”, afirmó, al promover la campaña “Turistea en el estado más seguro de México 2026”, junto con estrategias como “En Coahuila hay plan” y “Sorpréndete con Coahuila”.

En su mensaje, el mandatario también reconoció el trabajo del personal de Protección Civil, de atención en carreteras y de combate a incendios forestales, quienes recientemente implementaron acciones preventivas ante la temporada de riesgo. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar los recursos naturales y respetar los reglamentos durante actividades recreativas. “Estamos listos para hacer equipo y lograr que quienes vacacionen en nuestro estado tengan una experiencia maravillosa. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a vacacionar en Coahuila”, concluyó. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, informó que este operativo tiene como propósito garantizar que las familias y visitantes disfruten de un ambiente de paz, orden y confianza. Detalló que más de 10 mil elementos de corporaciones como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales participan en este despliegue, el cual prioriza la cercanía, la presencia y la protección. Explicó que el operativo se fortalece con la participación de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Ángeles Verdes, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Turismo, además de reuniones previas con autoridades municipales para homologar protocolos. Asimismo, destacó que la entidad cuenta con infraestructura sólida en materia de seguridad, como arcos carreteros, la construcción de cuarteles, y el sistema de videovigilancia más amplio en su historia, con monitoreo permanente desde los centros C4 y C2, además de las líneas de emergencia 911 y 089 activas las 24 horas.

“Proteger los Pueblos Mágicos y destinos turísticos de Parras y Cuatro Ciénegas a Arteaga, Candela, Guerrero y Melchor Múzquiz, es proteger a nuestra gente, garantizando un turismo seguro con fuerzas de seguridad firmes, cercanas y respetuosas de los derechos humanos”, señaló. Finalmente, el funcionario enfatizó que Coahuila mantiene una política de apertura al turismo, pero con firmeza en la aplicación de la ley.

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