¡Se llevan susto! Tanque de gas explota y moviliza a cuerpos de emergencia en la Saltillo 2000; descartan lesionados

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    ¡Se llevan susto! Tanque de gas explota y moviliza a cuerpos de emergencia en la Saltillo 2000; descartan lesionados
    Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron para atender la contingencia y descartar riesgos. MANUEL RODRÍGUEZ

Atienden bomberos y policía municipal reporte por percance con tanque en domicilio

La mañana de este jueves 20 de agosto se registró una movilización de los cuerpos de emergencia en la colonia Saltillo 2000, luego de que se reportara una explosión relacionada con un tanque de gas en un domicilio del sector.

El incidente ocurrió sobre la calle Mandarinas, metros antes de llegar al cruce con Rosales, hasta donde se trasladaron elementos de emergencia para atender la situación y descartar riesgos para los habitantes de la zona.

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Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, quienes realizaron las maniobras correspondientes para asegurar el área y controlar cualquier riesgo derivado del incidente. También arribaron oficiales de la Policía Municipal, quienes acordonaron el sitio y facilitaron las labores de los cuerpos de auxilio.

$!El incidente fue reportado en un domicilio ubicado sobre la calle Mandarinas, cerca del cruce con Rosales.
El incidente fue reportado en un domicilio ubicado sobre la calle Mandarinas, cerca del cruce con Rosales. MANUEL RODRÍGUEZ

El reporte ingresó a las líneas de emergencia alrededor de las 8:45 horas, lo que generó la movilización de las corporaciones. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el incidente se habría originado en la parte trasera del domicilio.

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Tras realizar una inspección y valorar la zona afectada, los cuerpos de emergencia confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

El área quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras se realizan las investigaciones y el peritaje para determinar con precisión las causas que provocaron el incidente y establecer si existió alguna falla relacionada con el tanque de gas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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