Competidora saltillense de Master Chef está denunciada por violencia contra otra mujer

El programa de televisión que se ha colocado en las tendencias de X durante las últimas semanas “Master Chef 24/7 México”, está llegando a su semana final con la participación de una saltillense quien mientras se perfila para la final, en Coahuila atraviesa procesos pendientes con la justicia. Michelle “N”, es una de las participantes que a lo largo de la temporada, se ha perfilado como uno de los personajes más polémicos del show que comenzó desde mediados de mayo de este año en formato 24/7, al hablar de temas que generan controversia como la crítica a los cuerpos ajenos.

Aunque en el programa ha tenido aciertos que la han llevado a estar entre los mejores ocho de la competencia, en sus redes sociales ha recibido críticas y recuerdos sobre un episodio en abril del 2025, cuando fue denunciada por agredir verbal y físicamente a la trabajadora de un bar de Saltillo, de donde Michelle es originaria. El caso denunciado por la joven Angie “N”, derivó en una denuncia presentada el 7 de abril del 2025 ante la Fiscalía, donde narró que el sábado 4 de abril, se encontraba en su área de trabajo vigilando el orden y la administración de un bar ubicado en el primer cuadro de la Ciudad. Durante las últimas horas del turno, Angie identificó que dos de las jóvenes asistentes, entre ellas Michelle, no estaban en condiciones para continuar en el lugar, ni tampoco para continuar tomando alcohol, por lo que les pidieron retirarse, resultando en golpes contra el personal y las autoridades. “Empieza a aventarme y decirme que yo no tengo por qué hablarles así y que no se iban a ir a ningún lado. Yo vi que la situación era complicada y que ellas estaban tomadas y pedí el apoyo de policías mujeres a través de los Comités de Seguridad. Estaban molestando a clientes y de más. Cuando intento explicarles que no podían seguir en las instalaciones, y lo único que fueron golpes e insultos”, dice el video de la denuncia pública.

“Una de ellas (Michelle), me da un golpe con el puño cerrado, me quebró los lentes cuando me dio el golpe, incluso. Cuando me dio el golpe yo me tuve que salir a tomar aire porque me sentí aturdida. Incluso golpearon a un oficial que le estaba explicando la situación”, narra. La denuncia que obra en el expediente 1202/SAL/ATD/2025 por presuntos delitos de daños y lesiones dolosas, también incluye medidas restrictivas pues durante la agresión, Michelle también habría lanzado una amenaza: “te tengo ubicada, no sabes con quién te metes”.

SIN ACTUALIZACIÓN SOBRE LA DENUNCIA Angie dice que al día de hoy, las autoridades no le han dado una actualización sobre el estatus que guarda la denuncia por la agresión de la participante de Master Chef, que a la par, se ha colocado como una de las favoritas de los Chefs para avanzar a la final y posiblemente ser la ganadora. “Me sorprende que se haya minimizado lo que hizo. Al final fue una agresión de la que no se hizo responsable y siguió con su vida. Que no haya tenido consecuencias me sorprende. Tengo entendido que además ha sido violenta con otras personas, y que raro que ese tipo de programas no haya tomado en cuenta eso. Que te haya valido y decir: “no me importa”, pues está cañón. Ni siquiera fue para dar una disculpa, a pesar de que hubo muchos testigos, mucho menos reparar el daño”, dijo Angie.

En Saltillo, la promoción de la figura de Michelle “N” como participante de Master Chef se ha percibido como nula, al contrario del apoyo que se ha visto en las ciudades originarias de otros participantes. Esa no es la primera vez que Michelle está en la polémica, pues en el 2020, ella también denunció una fuerte agresión por parte de una de sus exparejas quien le fracturó nariz y comprometió costillas durante una discusión.

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