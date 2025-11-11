‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo

El Hospital Universitario enfrenta una crisis financiera, al registrar una cartera vencida de más de 27 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades del nosocomio rechazaron que esta situación afecte la atención proporcionada a los pacientes o los ponga en riesgo. Un reporte publicado en la columna Politicón de esta casa editorial, que retomaba un oficio del personal de salud del área de Pediatría, señalaba que se trabajaba en condiciones precarias y mencionaba la muerte de un bebé. TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas No obstante, el doctor Lauro Cortés desmintió dicha información, al aclarar que no es cierto que haya fallecido un niño en esas condiciones y explicó que se mezclaron dos hechos distintos, en uno de los cuales un bebé nació sin vida.

LOS BEBÉS SALIERON ADELANTE El reporte al que se hace referencia mencionaba una situación en la que llegaron al mismo tiempo dos bebés. El doctor aclaró que, si bien hubo necesidad de compartir equipos y algunos insumos, ambos recién nacidos salieron adelante y fueron dados de alta.

“Los dos salieron bien. No hubo ningún problema”, afirmó. Entrevistado vía telefónica, Lauro Cortés señaló que tiempo atrás sí tuvieron un óbito —término médico utilizado cuando el bebé muere dentro del útero después del quinto mes de gestación—, pero precisó que dicho caso no estuvo relacionado con deficiencias en la atención médica. Esta distinción es crucial, ya que en los casos de óbitos solo se elabora el certificado de defunción, mientras que si un niño nace y fallece durante el período perinatal, la ley establece que deben emitirse tanto el acta de nacimiento como el acta de defunción. Cortés aseguró que no existe secrecía ni opacidad, al explicar que este tipo de situaciones se documentan y se notifican a las autoridades correspondientes. Recordó que el hospital cuenta con comités como los de Ética Médica, Bioética, Infecciones Nosocomiales y Morbimortalidad Perinatal, los cuales toman decisiones colegiadas para garantizar la calidad de la atención. ORIGEN DE LA CONFUSIÓN La controversia se originó a partir de un documento que, de acuerdo con el doctor, era un oficio dirigido a él con el propósito de ponerlo al tanto de ciertos temas que requerían atención en el departamento.

“Los temas en cuestión incluían la necesidad de insumos y equipos... era un documento interno”, explicó. Cortés consideró que este tipo de comunicaciones son comunes entre los distintos departamentos del hospital. Añadió que ya se reunió con el jefe del servicio y el personal, y que se dio cumplimiento a la mayoría de los requerimientos. En el área de Pediatría, detalló, se resolvió la compra de insumos solicitados, incluyendo una cuna térmica y una incubadora.