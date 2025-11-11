‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo

    ‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
    En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital. FOTO: ARCHIVO /VANGUARDIA

El director del HU, Lauro Cortés, aclaró a VANGUARDIA que dos bebés que requirieron atención simultánea lograron salir adelante, aunque se tuvo que compartir equipo

El Hospital Universitario enfrenta una crisis financiera, al registrar una cartera vencida de más de 27 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades del nosocomio rechazaron que esta situación afecte la atención proporcionada a los pacientes o los ponga en riesgo.

Un reporte publicado en la columna Politicón de esta casa editorial, que retomaba un oficio del personal de salud del área de Pediatría, señalaba que se trabajaba en condiciones precarias y mencionaba la muerte de un bebé.

No obstante, el doctor Lauro Cortés desmintió dicha información, al aclarar que no es cierto que haya fallecido un niño en esas condiciones y explicó que se mezclaron dos hechos distintos, en uno de los cuales un bebé nació sin vida.

LOS BEBÉS SALIERON ADELANTE

El reporte al que se hace referencia mencionaba una situación en la que llegaron al mismo tiempo dos bebés. El doctor aclaró que, si bien hubo necesidad de compartir equipos y algunos insumos, ambos recién nacidos salieron adelante y fueron dados de alta.

$!La confusión surgió por un documento interno dirigido al doctor Cortés, en el que personal del área de Pediatría pedía atención a la falta de insumos y equipos, no como denuncia pública, explicó.
La confusión surgió por un documento interno dirigido al doctor Cortés, en el que personal del área de Pediatría pedía atención a la falta de insumos y equipos, no como denuncia pública, explicó. FOTO: CORTESÍA

“Los dos salieron bien. No hubo ningún problema”, afirmó.

Entrevistado vía telefónica, Lauro Cortés señaló que tiempo atrás sí tuvieron un óbito —término médico utilizado cuando el bebé muere dentro del útero después del quinto mes de gestación—, pero precisó que dicho caso no estuvo relacionado con deficiencias en la atención médica.

Esta distinción es crucial, ya que en los casos de óbitos solo se elabora el certificado de defunción, mientras que si un niño nace y fallece durante el período perinatal, la ley establece que deben emitirse tanto el acta de nacimiento como el acta de defunción.

Cortés aseguró que no existe secrecía ni opacidad, al explicar que este tipo de situaciones se documentan y se notifican a las autoridades correspondientes. Recordó que el hospital cuenta con comités como los de Ética Médica, Bioética, Infecciones Nosocomiales y Morbimortalidad Perinatal, los cuales toman decisiones colegiadas para garantizar la calidad de la atención.

ORIGEN DE LA CONFUSIÓN

La controversia se originó a partir de un documento que, de acuerdo con el doctor, era un oficio dirigido a él con el propósito de ponerlo al tanto de ciertos temas que requerían atención en el departamento.

“Los temas en cuestión incluían la necesidad de insumos y equipos... era un documento interno”, explicó.

Cortés consideró que este tipo de comunicaciones son comunes entre los distintos departamentos del hospital. Añadió que ya se reunió con el jefe del servicio y el personal, y que se dio cumplimiento a la mayoría de los requerimientos. En el área de Pediatría, detalló, se resolvió la compra de insumos solicitados, incluyendo una cuna térmica y una incubadora.

$!La dirección del Hospital Universitario confirmó que realiza mantenimiento en sus instalaciones, un edificio con valor histórico que requiere reparaciones constantes.
La dirección del Hospital Universitario confirmó que realiza mantenimiento en sus instalaciones, un edificio con valor histórico que requiere reparaciones constantes. FOTO: CORTESÍA

PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA

En la columna publicada también se hacía referencia a problemas de infraestructura, como la falta de agua y la necesidad de contratar pipas. El doctor confirmó dicha situación, explicando que el hospital es un edificio antiguo protegido como monumento histórico, lo que implica que sus instalaciones y tuberías son viejas y requieren mantenimiento constante por obsolescencia.

“Se tuvo que dar mantenimiento a la bomba de agua y, en el inter, se procuró el suministro mediante pipas. Aunque el servicio ya se restableció, continúan reparándose fugas en áreas como la farmacia”, puntualizó.

