Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico para la protección de los animales, los diputados Jorge Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, y Álvaro Moreira, del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Congreso del Estado dos iniciativas de reforma al artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Las propuestas plantean sancionar de manera más efectiva las conductas que causen daño o sufrimiento a los animales, incluso cuando no se ponga en riesgo su vida, así como tipificar la sustracción ilícita de seres sintientes de compañía.

En el caso de las lesiones, el diputado Valdés explicó que su iniciativa surge de un análisis realizado en conjunto con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), por el que busca eliminar los elementos subjetivos que actualmente obstaculizan la configuración del delito, como la necesidad de demostrar que el acto fue cometido con “fines perversos” o por “odio, venganza o diversión”.

“El supuesto de ocasionarlo por venganza, odio o diversión, son en la práctica un impedimento para la configuración del delito de lesiones, ya que son términos que tendrá que aceptar plenamente el imputado, por lo que obstaculiza el debido proceso penal, por lo que se propone adicionar que cuando se ocasione las lesiones aunque no se ponga en peligro su vida, pero le ocasionen dolor o sufrimiento afectando su bienestar. Deberá configurarse el delito penal de lesiones contra seres sintientes”, explicó.

Por su parte, la iniciativa presentada por el diputado Álvaro Moreira plantea incorporar el inciso D al artículo 261, relativo a la sustracción ilícita de seres sintientes de compañía, con penas de dos a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días de multa para quien sustraiga, oculte o retenga un animal de compañía sin consentimiento de su dueño. La pena se incrementaría hasta en una mitad si el responsable obtiene un lucro indebido o si se trata de un animal de servicio o asistencia.

El legislador recordó que el Consejo Ciudadano de Seguridad ha alertado sobre un aumento en los robos de mascotas en el país, los cuales se cometen con fines de reventa, peleas ilegales, explotación en criaderos clandestinos o extorsión. Ante ello, estados como Puebla y Nuevo León ya han incorporado figuras similares en sus códigos penales.

Las reformas también prevén que, además de las penas de prisión y multa, las personas responsables puedan ser sometidas a tratamiento psicológico especializado, y que en estos delitos no proceda el perdón ni los acuerdos reparatorios.