Se pasa el alto y provoca choque; tres pasajeros de taxi resultan lesionados, en calles de Parras de la Fuente

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    Se pasa el alto y provoca choque; tres pasajeros de taxi resultan lesionados, en calles de Parras de la Fuente
    El taxi terminó incrustado contra un poste de concreto tras el fuerte impacto. PEDRO PESINA

Tres personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta chocara contra un vehículo de alquiler

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un aparatoso percance vial se registró este lunes sobre la calle Vicente Suárez, en la colonia Palmeras de Parras, luego del choque entre una camioneta y un vehículo de alquiler, con saldo de tres personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de una camioneta no respetó el señalamiento de alto obligatorio y se impactó contra un Nissan de alquiler que circulaba por la vía preferencial. Debido a la fuerza del choque, el automóvil terminó incrustado contra un poste de concreto.

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En el vehículo de alquiler viajaban tres personas, quienes resultaron lesionadas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente las trasladaron a un Centro de Salud para su valoración médica.

El conductor señalado como responsable manifestó que se encontraba desvelado debido al fallecimiento de su padre, cuyo cuerpo permanecía en una funeraria, situación que, según explicó, le habría impedido reaccionar a tiempo ante el señalamiento de alto.

Elementos de Tránsito y Policía acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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