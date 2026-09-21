Se pasa el alto y provoca choque; tres pasajeros de taxi resultan lesionados, en calles de Parras de la Fuente

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un aparatoso percance vial se registró este lunes sobre la calle Vicente Suárez, en la colonia Palmeras de Parras, luego del choque entre una camioneta y un vehículo de alquiler, con saldo de tres personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de una camioneta no respetó el señalamiento de alto obligatorio y se impactó contra un Nissan de alquiler que circulaba por la vía preferencial. Debido a la fuerza del choque, el automóvil terminó incrustado contra un poste de concreto.