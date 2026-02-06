Se pasa el rojo, choca y abandona su auto en el libramiento OFT

Al no respetar la luz roja de un semáforo, un automovilista provocó un accidente y posteriormente abandonó su unidad sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, durante la mañana de este viernes. El percance se registró minutos después de las 06:00 horas, en el cruce del libramiento con el Camino al Seminario, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal. TE PUEDE INTERESAR: Ignora semáforo e impacta a la ruta Periférico en el Centro de Saltillo; seis personas son valoradas

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el conductor de un automóvil Suzuki Ciaz, quien manifestó que circulaba con dirección a Arteaga cuando fue impactado en su costado por un Nissan Tsuru. De acuerdo con la versión proporcionada, el conductor del Nissan realizó una vuelta hacia el sector Los Pastores sin respetar la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión entre ambas unidades.