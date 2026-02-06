Se pasa el rojo, choca y abandona su auto en el libramiento OFT

    El Suzuki Ciaz presentó daños en el costado tras ser impactado por la otra unidad. FOTO: Ulises Martínez

El percance se registró minutos después de las 06:00 horas en el cruce con el Camino al Seminario, donde las autoridades comenzaron las investigaciones correspondientes

Al no respetar la luz roja de un semáforo, un automovilista provocó un accidente y posteriormente abandonó su unidad sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, durante la mañana de este viernes.

El percance se registró minutos después de las 06:00 horas, en el cruce del libramiento con el Camino al Seminario, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

$!El vehículo Nissan Tsuru fue abandonado tras el choque registrado en el libramiento Óscar Flores Tapia.
El vehículo Nissan Tsuru fue abandonado tras el choque registrado en el libramiento Óscar Flores Tapia. FOTO: Ulises Martínez

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el conductor de un automóvil Suzuki Ciaz, quien manifestó que circulaba con dirección a Arteaga cuando fue impactado en su costado por un Nissan Tsuru.

De acuerdo con la versión proporcionada, el conductor del Nissan realizó una vuelta hacia el sector Los Pastores sin respetar la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión entre ambas unidades.

$!El presunto responsable huyó a pie luego del percance, dejando su automóvil en el lugar.
El presunto responsable huyó a pie luego del percance, dejando su automóvil en el lugar. FOTO: Ulises Martínez

Tras el impacto, el presunto responsable descendió del vehículo y huyó a pie, dejando el automóvil abandonado. En el interior de la unidad fue localizada una identificación a nombre de Francisco Javier ¨N¨.

Será mediante las investigaciones correspondientes como se busque ubicar al presunto responsable, a fin de que responda por los daños ocasionados en el siniestro.

