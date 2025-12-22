Saltillo: se quita la vida hombre con padecimiento de cáncer en su domicilio

Un hombre fue localizado sin vida la noche del domingo al interior de su domicilio, ubicado en Puerto de la Santa Cruz, casi en el cruce con Puerto de Plata, en la colonia Puerto de Flores, de acuerdo con el reporte recibido alrededor de las 23:15 horas en Saltillo.

Como primer respondiente acudieron elementos de la Policía Municipal, a cargo de Felipe Ovalle, a bordo de la unidad M1757, en compañía de otro elemento.

El fallecido fue identificado como Sergio ¨N¨, de 55 años de edad, quien fue reconocido por su esposa. De acuerdo con su declaración, la noche de los hechos ambos se encontraban en el área de la sala cuando escuchó que su esposo salió de la habitación, ya que, según refirió, de manera habitual salía a caminar al patio.