Saltillo: se quita la vida hombre con padecimiento de cáncer en su domicilio
La esposa escuchó un golpe en el patio, salió a revisar y encontró a su esposo tirado en el suelo, dentro de un charco de sangre, por lo que avisó a sus familiares
Un hombre fue localizado sin vida la noche del domingo al interior de su domicilio, ubicado en Puerto de la Santa Cruz, casi en el cruce con Puerto de Plata, en la colonia Puerto de Flores, de acuerdo con el reporte recibido alrededor de las 23:15 horas en Saltillo.
Como primer respondiente acudieron elementos de la Policía Municipal, a cargo de Felipe Ovalle, a bordo de la unidad M1757, en compañía de otro elemento.
El fallecido fue identificado como Sergio ¨N¨, de 55 años de edad, quien fue reconocido por su esposa. De acuerdo con su declaración, la noche de los hechos ambos se encontraban en el área de la sala cuando escuchó que su esposo salió de la habitación, ya que, según refirió, de manera habitual salía a caminar al patio.
Momentos después, escuchó un golpe proveniente del patio, por lo que se levantó para verificar lo ocurrido. Al dirigirse a la habitación, se percató de que su esposo no se encontraba en el lugar, por lo que encendió la luz del área del patio. Al salir, observó a su esposo tirado en el suelo, dentro de un charco de sangre.
La mujer señaló que junto al cuerpo se encontraba un cúter tirado a un costado, por lo que dio aviso a sus familiares, quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911.
Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes encontraron a Sergio ¨N¨ inconsciente y con coloración pálida. Tras la valoración médica, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.