Se pasa el rojo y termina contra un auto y una barda, al sur de Saltillo

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    Se pasa el rojo y termina contra un auto y una barda, al sur de Saltillo
    Paramédicos de Cruz Roja valoraron a los conductores, quienes no requirieron traslado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Se reportó una lesionada leve que no requirió de traslado a un hospital, pero sí causó caos vial

Un aparatoso choque fue el que ocasionó el conductor de una camioneta al pasarse la luz roja de un semáforo en el cruce de Urdiñola y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo.

Movilizó a una ambulancia de Cruz Roja para valorar a los conductores involucrados, quienes, por fortuna, no requirieron de traslado a una clínica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-queda-prensado-tras-impactarse-contra-trailer-en-la-carretera-57-LD23464492

Todo ocurrió cuando el tripulante de Nissan tipo estaquitas ignoró la el alto obligatorio.

Venía en el sentido de oriente a poniente sobre Periférico y se impactó contra un automóvil Seat Ibiza conducido por una mujer.

  • $!La Nissan Estaquitas terminó proyectada contra una barda tras el fuerte choque.
    La Nissan Estaquitas terminó proyectada contra una barda tras el fuerte choque. JUAN FRANCISCO VALDÉS
  • $!La Nissan Estaquitas terminó proyectada contra una barda tras el fuerte choque.
    La Nissan Estaquitas terminó proyectada contra una barda tras el fuerte choque. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El vehículo afectado venía de norte a sur. Tras la colisión, la unidad de carga siguió marcha y terminó proyectada contra una barda, a la cual le hizo un boquete.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

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