Se pasa el rojo y termina contra un auto y una barda, al sur de Saltillo
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Se reportó una lesionada leve que no requirió de traslado a un hospital, pero sí causó caos vial
Un aparatoso choque fue el que ocasionó el conductor de una camioneta al pasarse la luz roja de un semáforo en el cruce de Urdiñola y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo.
Movilizó a una ambulancia de Cruz Roja para valorar a los conductores involucrados, quienes, por fortuna, no requirieron de traslado a una clínica.
Todo ocurrió cuando el tripulante de Nissan tipo estaquitas ignoró la el alto obligatorio.
Venía en el sentido de oriente a poniente sobre Periférico y se impactó contra un automóvil Seat Ibiza conducido por una mujer.
El vehículo afectado venía de norte a sur. Tras la colisión, la unidad de carga siguió marcha y terminó proyectada contra una barda, a la cual le hizo un boquete.
Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.