Se pasa el rojo y termina contra un auto y una barda, al sur de Saltillo

Un aparatoso choque fue el que ocasionó el conductor de una camioneta al pasarse la luz roja de un semáforo en el cruce de Urdiñola y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo.

Movilizó a una ambulancia de Cruz Roja para valorar a los conductores involucrados, quienes, por fortuna, no requirieron de traslado a una clínica.