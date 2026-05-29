SE PASA LUZ ÁMBAR Y EMBISTE A UNA ABUELITA.

Una sexagenaria pasó momentos de susto y desesperación la tarde de este viernes al sur de Saltillo al serle chocada la camioneta que manejaba.

Todo ocurrió en el bulevar Antonio Cárdenas en el cruce de circuito parques de la cañada, donde se aproximó autoridades de tránsito municipal.

Como probable responsable se señaló a Esteban Cedillo de 37 años de edad manejaba una camioneta Chevrolet Venture.

Fue en el cruce con la calle Circuito de la Cañada, donde el semáforo se encontraba en luz amarilla (ámbar), donde intentó ganarle pero ya había cambiado a luz roja.

Fue a chocar en el costado izquierdo de una camioneta Nissan X-Trail conducida por una mujer de 69 años.

La conductora afectada perdió el control de su y terminó proyectándose hacia la protección de un terreno baldío.



El responsable avanzó con la intención de retirarse pero tomó la decisión de detener marcha en una gasolinera.

La situación fue reportada al sistema de emergencias 911, donde se envió a paramédicos de la Cruz Roja.

La afectada quedó atrapada ya que la puerta no logró abrirse y hubo la necesidad de realizar maniobras de rescate.

Lograron liberarla y abordar a la anciana a una ambulancia para valorar y descartarle lesiones de consideración.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y consignaron el parte informativo ante un ministerio público.