Tras discusión, mujer sale de casa y al regresar encuentra a su esposo sin vida, en Saltillo

Una mujer localizó a su esposo sin vida al regresar a su domicilio, ubicado en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, durante el mediodía de este sábado, luego de que la noche anterior había salido de la vivienda tras una discusión con él. Cerca de las 12:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre un domicilio situado en la calle 22, en el cruce con el camino vecinal a General Cepeda.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la mujer acudió a la casa de su hija después de que durante la noche sostuvo una discusión con su esposo, quien presuntamente la agredió físicamente. Posteriormente regresó a su vivienda y, al buscar a su pareja, lo encontró suspendido en el patio. Ante la situación, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar y realizaron la valoración correspondiente.