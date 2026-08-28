¡Se ponen la guinda! Reciben a mil 427 estudiantes de nuevo ingreso en el TecNM-Saltillo

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    ¡Se ponen la guinda! Reciben a mil 427 estudiantes de nuevo ingreso en el TecNM-Saltillo
    La colocación de la playera institucional simbolizó el inicio del sentido de pertenencia de los nuevos estudiantes hacia el TecNM-Saltillo. CORTESÍA

La ceremonia se realizó en el Gimnasio ‘Alejandro S. Guillot’, que registró una gran asistencia

Un total de mil 427 estudiantes de primer semestre participaron en el tradicional evento de inducción e identidad institucional del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo, realizado en el Gimnasio “Alejandro S. Guillot”, que lució abarrotado.

La ceremonia fue encabezada por Tere Borrego Jiménez, subdirectora Académica, en representación de la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien mediante un mensaje asincrónico dio la bienvenida a las y los jóvenes que iniciaron su formación profesional en el TecNM-Saltillo, conocido como la casa de los Burros Pardos.

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“Les damos la más cordial bienvenida, espero que esta sea una de las mejores experiencias en su vida”, expresó la directora, quien también aseguró que las oficinas de la institución estarán siempre abiertas para atender las necesidades de los estudiantes y contribuir a que su estancia en el Tecnológico sea una experiencia positiva.

En el evento también estuvieron Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Jessica Valverde Nuncio, jefa de Desarrollo Académico y responsable de la ceremonia, además de integrantes de su equipo de trabajo.

Asimismo, participaron jefas y jefes de departamento, así como Ana Sofía Ortiz Flores, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), y representantes de los distintos capítulos estudiantiles, quienes se presentaron ante los jóvenes y compartieron información sobre las actividades que desarrollan.

Durante la jornada, responsables de áreas como Servicios Escolares, División de Estudios Profesionales, Centro de Cómputo, Actividades Extraescolares, Coordinación de Lenguas Extranjeras, Centro de Información, Innovación y Calidad, entre otras, explicaron los principales procesos y servicios disponibles para complementar la formación profesional.

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También se informó a los estudiantes sobre trámites académicos, opciones para cursar un segundo o tercer idioma y las alternativas para realizar consultas de manera presencial o mediante bibliotecas digitales.

Otro de los temas abordados fue el uso institucional del correo electrónico, considerado el medio oficial para recibir información relacionada con sus carreras y actividades académicas. Además, se presentaron los programas ambientales, la iniciativa Oficina Verde, las actividades extraescolares, así como la página oficial y las redes sociales del TecNM-Saltillo.

$!Con Huelum y playera guinda, reciben a nueva generación del TecNM-Saltillo.
Con Huelum y playera guinda, reciben a nueva generación del TecNM-Saltillo. CORTESÍA

Por su parte, integrantes de los capítulos estudiantiles y del CESA invitaron a los jóvenes a incorporarse a las diferentes actividades y organizaciones, algunas de las cuales cuentan con valor curricular y contribuyen al desarrollo de habilidades blandas.

La jornada incluyó también la interpretación del tradicional Huelum del Tecnológico, con la participación de estudiantes y representantes de la comunidad educativa.

Finalmente, se invitó a los alumnos de nuevo ingreso a colocarse la playera institucional como símbolo de identidad y sentido de pertenencia hacia el TecNM-Saltillo, institución que, a partir de este momento, se convierte en una segunda casa para quienes comienzan su camino en la educación profesional.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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