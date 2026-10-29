Se queda sin gasolina y desata carambola en el periférico LEA, en Saltillo

Un accidente vial en el que participaron cinco vehículos se registró la mañana de este jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de subir al puente del segundo nivel, en dirección al distribuidor vial El Sarape, en Saltillo. El percance ocurrió cuando los automovilistas circulaban por la mencionada arteria. De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades se quedó sin gasolina y las condiciones del pavimento mojado influyeron en el desarrollo del accidente.

Entre las posibles causas se señaló la falta de precaución de los conductores, quienes presuntamente no conservaron la distancia necesaria entre sus vehículos, además de las dificultades para controlar las unidades sobre la superficie húmeda. Tras el reporte del accidente, elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.