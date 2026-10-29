Se queda sin gasolina y desata carambola en el periférico LEA, en Saltillo
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El percance ocurrió antes de subir al puente del segundo nivel y provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos
Un accidente vial en el que participaron cinco vehículos se registró la mañana de este jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de subir al puente del segundo nivel, en dirección al distribuidor vial El Sarape, en Saltillo.
El percance ocurrió cuando los automovilistas circulaban por la mencionada arteria. De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades se quedó sin gasolina y las condiciones del pavimento mojado influyeron en el desarrollo del accidente.
Entre las posibles causas se señaló la falta de precaución de los conductores, quienes presuntamente no conservaron la distancia necesaria entre sus vehículos, además de las dificultades para controlar las unidades sobre la superficie húmeda.
Tras el reporte del accidente, elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
Los oficiales coordinaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados y liberar los carriles afectados, con el propósito de restablecer la circulación en este tramo del periférico.
El choque provocó afectaciones viales durante algunos minutos; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades realizaron las acciones necesarias para normalizar el tránsito en la zona.