Se queda sin gasolina y desata carambola en el periférico LEA, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Se queda sin gasolina y desata carambola en el periférico LEA, en Saltillo
    El pavimento mojado y la falta de precaución fueron señalados entre los posibles factores del choque múltiple registrado la mañana de este jueves. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió antes de subir al puente del segundo nivel y provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos

Un accidente vial en el que participaron cinco vehículos se registró la mañana de este jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de subir al puente del segundo nivel, en dirección al distribuidor vial El Sarape, en Saltillo.

El percance ocurrió cuando los automovilistas circulaban por la mencionada arteria. De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades se quedó sin gasolina y las condiciones del pavimento mojado influyeron en el desarrollo del accidente.

Policías de Saltillo salvan a bebé de 6 meses tras caída; oficial la reanimó
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al periférico Luis Echeverría para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de las unidades.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al periférico Luis Echeverría para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de las unidades. ULISES MARTÍNEZ

Entre las posibles causas se señaló la falta de precaución de los conductores, quienes presuntamente no conservaron la distancia necesaria entre sus vehículos, además de las dificultades para controlar las unidades sobre la superficie húmeda.

Tras el reporte del accidente, elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

$!Pese a los daños materiales y las complicaciones viales, no se reportaron personas lesionadas tras el choque en el que participaron cinco vehículos.
Pese a los daños materiales y las complicaciones viales, no se reportaron personas lesionadas tras el choque en el que participaron cinco vehículos. ULISES MARTÍNEZ

Los oficiales coordinaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados y liberar los carriles afectados, con el propósito de restablecer la circulación en este tramo del periférico.

El choque provocó afectaciones viales durante algunos minutos; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades realizaron las acciones necesarias para normalizar el tránsito en la zona.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Escudo de las Américas

Escudo de las Américas
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Carece de representatividad empresariado de Monclova
La cercanía entre vivienda y empleo puede reducir gastos de traslado y liberar tiempo para actividades personales y familiares. En la imagen, Veredas Residencial. FOTO: OMAR SAUCEDO

Saltillo: ¿Cuál es el verdadero costo de vivir lejos del trabajo?
Los manifestantes entregaron un escrito formal en el que advierten sobre los riesgos operativos y económicos del nuevo modelo judicial.

Abogados bloquean la Francisco Coss en Saltillo; piden frenar traslado de juzgados
La Liga de la Sierra de Arteaga prohibió las apuestas entre los equipos que compiten por el campeonato.

Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato
El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka en Miami.

Flávio Bolsonaro se declara como el ‘verdadero presidente electo de Brasil’
El papa León XIV saluda con la mano a su llegada a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026.

Dice alto funcionario del Vaticano que el cáncer de León XIV ‘cambia las reglas’ del papado