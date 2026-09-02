Se quita la vida ‘El Winnie’ dentro de su vivienda, en Ramos Arizpe
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El cuerpo de Nery, de 27 años, fue localizado en el baño; autoridades investigan el caso
RAMOS ARIZPE, COAH.- Un joven de 27 años, identificado como Nery y conocido con el alias de “El Winnie”, fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles dentro de la casa donde habitaba en la colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.
El hallazgo ocurrió después de que Uriel “N”, de 28 años y propietario del domicilio, acudiera a buscar al joven, quien no respondía cuando intentaba despertarlo.
De acuerdo con su declaración, la última vez que vio con vida a Nery fue cerca de las 21:30 horas del martes. Al ingresar al inmueble para localizarlo, lo encontró en el área del baño.
El joven se encontraba en suspensión incompleta y presentaba un surco en el cuello. En el lugar fue localizada una cuerda negra, aparentemente sujetada a una ventana y al cuello del fallecido.
Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al domicilio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El propietario indicó que Nery era originario del estado de Hidalgo y que, aparentemente, no contaba con familiares en Ramos Arizpe. También mencionó que el joven tenía un domicilio en la calle Gustavo Díaz Ordaz y que presuntamente consumía metanfetamina con frecuencia.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios periciales necesarios para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.