Se quita la vida ‘El Winnie’ dentro de su vivienda, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un joven de 27 años, identificado como Nery y conocido con el alias de “El Winnie”, fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles dentro de la casa donde habitaba en la colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.

El hallazgo ocurrió después de que Uriel “N”, de 28 años y propietario del domicilio, acudiera a buscar al joven, quien no respondía cuando intentaba despertarlo.

De acuerdo con su declaración, la última vez que vio con vida a Nery fue cerca de las 21:30 horas del martes. Al ingresar al inmueble para localizarlo, lo encontró en el área del baño.