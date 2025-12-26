Se registra carambola de cinco vehículos, en Saltillo

Un aparatoso accidente múltiple que involucró a cinco vehículos se registró este día sobre el bulevar Fundadores, en el sentido de oriente a poniente, a la altura del sector Valle de las Flores, lo que generó una fuerte movilización de las autoridades de tránsito.

De acuerdo con el oficial de tránsito Luis Torres, el incidente se originó por no respetar las distancias de seguridad entre los vehículos. “Fueron cinco vehículos involucrados; se trató de un choque por alcance en dos eventos distintos”, explicó el agente en el lugar de los hechos.

La dinámica del accidente comenzó cuando un vehículo de color guindo impactó a dos unidades más. Posteriormente, un cuarto automóvil, un Malibu gris, se sumó a la colisión al no lograr frenar a tiempo, una vez que el primer evento ya se encontraba consolidado.

TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil atiende incendios (algunos por pirotecnia) durante festejos decembrinos en Saltillo

“El vehículo guindo impacta primero a dos unidades. Cuando ya estaba el accidente, llega el Malibu gris e impacta al responsable del primer evento”, detalló Torres sobre la secuencia de los choques que provocaron la obstrucción de la vialidad.

A pesar de lo aparatoso de la carambola y de los considerables daños materiales en las carrocerías, el oficial confirmó que no se registraron personas lesionadas. “No, hasta el momento no”, respondió al ser cuestionado sobre posibles heridos.

Ante el incremento del flujo vehicular en estas fechas, la autoridad hizo un llamado a los automovilistas para extremar precauciones. “En estas fechas es importante tener mucho cuidado, ya que hay mayor flujo de vehículos y personas”, señaló.

Finalmente, el oficial Torres enfatizó la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la distancia adecuada entre unidades. “Hay que conducir con cuidado, a una velocidad adecuada y respetando la distancia entre vehículos, que fue lo que falló en este caso”, concluyó el oficial de tránsito.