Se registra carambola de cinco vehículos, en Saltillo

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Se registra carambola de cinco vehículos, en Saltillo
    Autoridades atendieron al llamado para controlar la emergencia vial.

Los hechos se registraron a la altura del sector Valle de las Flores, sobre el bulevar Fundadores

Un aparatoso accidente múltiple que involucró a cinco vehículos se registró este día sobre el bulevar Fundadores, en el sentido de oriente a poniente, a la altura del sector Valle de las Flores, lo que generó una fuerte movilización de las autoridades de tránsito.

De acuerdo con el oficial de tránsito Luis Torres, el incidente se originó por no respetar las distancias de seguridad entre los vehículos. “Fueron cinco vehículos involucrados; se trató de un choque por alcance en dos eventos distintos”, explicó el agente en el lugar de los hechos.

La dinámica del accidente comenzó cuando un vehículo de color guindo impactó a dos unidades más. Posteriormente, un cuarto automóvil, un Malibu gris, se sumó a la colisión al no lograr frenar a tiempo, una vez que el primer evento ya se encontraba consolidado.

TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil atiende incendios (algunos por pirotecnia) durante festejos decembrinos en Saltillo

“El vehículo guindo impacta primero a dos unidades. Cuando ya estaba el accidente, llega el Malibu gris e impacta al responsable del primer evento”, detalló Torres sobre la secuencia de los choques que provocaron la obstrucción de la vialidad.

A pesar de lo aparatoso de la carambola y de los considerables daños materiales en las carrocerías, el oficial confirmó que no se registraron personas lesionadas. “No, hasta el momento no”, respondió al ser cuestionado sobre posibles heridos.

Ante el incremento del flujo vehicular en estas fechas, la autoridad hizo un llamado a los automovilistas para extremar precauciones. “En estas fechas es importante tener mucho cuidado, ya que hay mayor flujo de vehículos y personas”, señaló.

Finalmente, el oficial Torres enfatizó la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la distancia adecuada entre unidades. “Hay que conducir con cuidado, a una velocidad adecuada y respetando la distancia entre vehículos, que fue lo que falló en este caso”, concluyó el oficial de tránsito.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Refuerza Autopista Monterrey–Saltillo operativo invernal ante aumento de movilidad y riesgos climáticos.

Incremento de movilidad y clima invernal activan operativo especial en la Autopista Monterrey-Saltillo
true

De Navidades, costumbres y viajes
El término “arancel” fue designado palabra del año 2025 por la FundéuRAE, tras su alta presencia en la agenda económica y política internacional.

Posiciona FundéuRAE a ‘arancel’ como la palabra del año, y la IA sitúa a ‘seguridad’ como la más mediática en Coahuila
La Adminstración de Donald Trump asegura que su bloqueo está diseñado estrictamente para el caso y no está dirigido a civiles, lo cual constituiría un acto ilegal de guerra.

Bloqueo de Trump a petróleo venezolano sancionado plantea nuevas interrogantes sobre si es legal

Abrazos y más abrazos

Abrazos y más abrazos
true

Se puede decir... Que a las navidades no las puedo ‘ver’
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
Jim Holtshouse observa un video a través de un casco de realidad virtual Rendever en la comunidad de jubilados Forum at Rancho San Antonio en Cupertino, California.

¿Cómo la realidad virtual ayuda a que las personas mayores forjen vínculos en la vida real?