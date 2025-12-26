Protección Civil atiende incendios (algunos por pirotecnia) durante festejos decembrinos en Saltillo

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Protección Civil atiende incendios (algunos por pirotecnia) durante festejos decembrinos en Saltillo
    Algunos de los incendios estuvieron relacionados con el uso de pirotecnia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Durante Nochebuena y Navidad, corporaciones municipales atendieron incendios menores en distintos puntos de la ciudad; autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pirotecnia y a reportar cualquier situación de riesgo.

Durante los días 24 y 25 de diciembre, elementos de Protección Civil atendieron diversos incendios menores registrados en distintos puntos de Saltillo, algunos de ellos relacionados con el uso de pirotecnia, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores.

El titular de la corporación, Francisco Martínez Ávalos, informó que tan solo en las últimas 24 horas se atendieron nueve incendios diversos y cinco estructurales. “En promedio estamos atendiendo entre cuatro y siete incendios diversos por día, además de alrededor de tres estructurales”, dijo.

Agregó que los reportes se concentraron en zonas del oriente de la ciudad, particularmente en colonias como Mirasierra, Zaragoza, Fundadores y Vista Hermosa, así como en algunas del sur, entre ellos Teresitas, Lomas del Refugio y áreas cercanas a la Sierra de Zapalinamé.

Explicó que, de manera general, muchos de estos incidentes están relacionados con la quema de materiales acumulados, como cartón u otros desechos. “Son situaciones que se presentan principalmente en lotes baldíos o estructuras ligeras”, comentó.

Respecto al uso de pirotecnia, indicó que durante los recorridos realizados junto con la Comisaría de Seguridad no se detectaron puntos de venta establecidos, aunque sí se mantuvieron operativos preventivos en mercados y zonas donde en años anteriores se había reportado esta práctica.

Añadió que la venta y uso de pirotecnia está prohibida, por lo que cualquier situación puede ser reportada, ya que existen sanciones previstas tanto a nivel estatal como federal.

El funcionario mencionó que la coordinación entre Protección Civil, Bomberos y otras dependencias permitió atender los incidentes de manera oportuna y evitar afectaciones mayores.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a evitar el uso de pirotecnia y a reportar cualquier situación de riesgo, con el fin de prevenir incendios y proteger a la ciudadanía.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

