Vuelca vehículo tras fuerte impacto, en Saltillo

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    El auto quedó fuera del asfalto tras el impacto.

Los hechos se registraron en la lateral del bulevar Fundadores

Un aparatoso accidente vial se registró en la lateral poniente-oriente del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, donde un vehículo Nissan Sentra terminó volcado tras ser impactado por otro automóvil.

De acuerdo con el oficial de tránsito Javier Arévalo, el percance ocurrió cuando un vehículo Malibu intentó incorporarse a la circulación de la lateral sin percatarse de la presencia de la otra unidad, que ya transitaba por el lugar.

“El Malibu no se percata del Sentra, impacta su ángulo delantero contra la parte lateral media izquierda, lo que provoca que el conductor pierda el control, se impacte contra el cordón cuneta, derrape y finalmente quede volcado”, explicó el oficial.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, los cuerpos de emergencia valoraron a los involucrados en el sitio. “No hay personas lesionadas; una menor ya fue valorada por personal del SAMU y no presenta lesiones de gravedad, al igual que el conductor”, confirmó Arévalo.

TE PUEDE INTERESAR: Diciembre deja trágico saldo en vialidades de Saltillo y Ramos: 28 accidentes y siete muertes

El conductor del vehículo Malibu fue señalado como el presunto responsable y quedó a disposición de las autoridades. “Hasta el momento hay una persona detenida, el conductor del Malibu, quien es el responsable”, precisó el agente de tránsito.

Las autoridades confirmaron que el responsable no presentaba signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. “No hay presencia de alcohol ni otro tipo de sustancia. Tampoco se registraron daños al municipio”, detalló el oficial durante la inspección del área.

Ante el inicio del fin de semana, el oficial Javier Arévalo aprovechó para exhortar a los automovilistas de la región a extremar precauciones y evitar conducir bajo los efectos de cualquier sustancia.

“Si van a tomar, no conduzcan; existen opciones como el servicio de taxis o plataformas. Es la única recomendación que les puedo dar”, concluyó el oficial de tránsito en el lugar del accidente.

Seguridad
Última hora Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

