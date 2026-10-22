Se registran largas filas en Saltillo por registro a pensiones del Bienestar; últimos días

Largas filas se han registrado durante los últimos días en el módulo de registro para Pensiones del Bienestar, instalado en la tienda del ISSSTE, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Topochico, en Saltillo. La convocatoria está dirigida a personas de 65 años o más que busquen incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como a mujeres de entre 60 y 64 años interesadas en acceder a la Pensión Mujeres Bienestar.

El periodo de incorporación comenzó el pasado 10 de septiembre y, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Bienestar, concluirá el 25 de octubre. Para este viernes, corresponde acudir a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z, mientras que el sábado y domingo se atenderá, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, a solicitantes de todas las letras, de acuerdo con el calendario de registro.

Para realizar el trámite, las personas solicitantes deben presentar identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad; acta de nacimiento legible; comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, y un número telefónico de contacto.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a las beneficiarias incorporadas al programa.