Se registran largas filas en Saltillo por registro a pensiones del Bienestar; últimos días

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    Se registran largas filas en Saltillo por registro a pensiones del Bienestar; últimos días
    Las largas filas han marcado los últimos días de registro para las Pensiones del Bienestar en Saltillo. CORTESÍA- CARLOS RECIO

El módulo ubicado en la tienda del ISSSTE, en la colonia Topochico, mantiene la afluencia de personas adultas mayores y mujeres de 60 a 64 años que buscan incorporarse a los programas federales.

Largas filas se han registrado durante los últimos días en el módulo de registro para Pensiones del Bienestar, instalado en la tienda del ISSSTE, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Topochico, en Saltillo.

La convocatoria está dirigida a personas de 65 años o más que busquen incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como a mujeres de entre 60 y 64 años interesadas en acceder a la Pensión Mujeres Bienestar.

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El periodo de incorporación comenzó el pasado 10 de septiembre y, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Bienestar, concluirá el 25 de octubre.

Para este viernes, corresponde acudir a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z, mientras que el sábado y domingo se atenderá, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, a solicitantes de todas las letras, de acuerdo con el calendario de registro.

$!El módulo instalado en la tienda del ISSSTE, en la colonia Topochico, ha concentrado a numerosos solicitantes.
El módulo instalado en la tienda del ISSSTE, en la colonia Topochico, ha concentrado a numerosos solicitantes. CORTESÍA - CARLOS RECIO

Para realizar el trámite, las personas solicitantes deben presentar identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad; acta de nacimiento legible; comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, y un número telefónico de contacto.

$!Las filas se han registrado durante los últimos días del periodo de incorporación, que concluye el 25 de octubre.
Las filas se han registrado durante los últimos días del periodo de incorporación, que concluye el 25 de octubre. CORTESÍA- CARLOS RECIO

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a las beneficiarias incorporadas al programa.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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