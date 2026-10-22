POLITICÓN: Sheinbaum reconoce error de la FGR en megadecomiso, sin pedir disculpas a SIMSA

I. VIGILANCIA Tras la monumental pifia en el proceso de subasta de AHMSA, han comenzado a surgir voces que señalan la necesidad de que el proceso de liquidación sea vigilado, a fin de evitar que vuelva a perpetrarse una burla más a los exempleados de la empresa. Y tienen razón quienes plantean tal necesidad. Solamente que, antes de sumar voces a la exigencia, vale la pena recordar un pequeño detalle: el proceso de liquidación de AHMSA sí ha estado vigilado. ¡Y por una comisión especial que creó el Senado de la República con ese propósito! Es el morenista coahuilense Luis Fernando Salazar quien encabeza dicha Comisión. II. ¿PARA QUÉ SIRVE? Habría que preguntar al legislador lagunero cuándo va a rendir un informe sobre la actividad de la Comisión que en el nombre lleva el compromiso: “para revisar y vigilar el proceso de quiebra de Altos Hornos de México”. Y no es que no hubieran tenido tiempo de diseñar un programa para supervisar: la Comisión se creó hace ya casi dos años. Entonces no se trata de crear mecanismos para vigilar, sino que esa “vigilancia” sirva para algo... o a lo mejor sí sirvió.

III. JUBILAR LA ESPERANZA Zoé Robledo tiene una explicación pendiente con quienes ahorraron para mejorar su retiro. Desde hoy, el IMSS limita el salario con el que podrán incorporarse a la Modalidad 40: antes podían pagar cuotas sobre una base mucho mayor; ahora el margen queda ligado al último salario más una UMA. Quien salió de trabajar con sueldo bajo tendrá menos espacio para mejorar su futura pensión, aunque hubiera reunido dinero para hacerlo. No desaparece el esquema, pero sí se achica una de sus ventajas. El gobierno que presume defender a los trabajadores les cambió las cuentas de un día para otro. Para muchos, el retiro acaba de alejarse otro poco. IV. PRIMERO LOS RECORTADOS El IMSS restringe la Modalidad 40 y después estudiará su efecto financiero. Hasta seis meses para el análisis; un día para que los trabajadores asimilen el cambio. Especialistas cuestionan que un acuerdo administrativo limite una opción reconocida en la ley. Combatir simulaciones exige identificar responsables, no tratar como abuso que alguien pague cuotas para aspirar a una mejor pensión. Hay trabajadores y familias de clase media rehaciendo planes de años. Primero los pobres, dice el lema...

V. HISTÓRICO PAPELÓN Los 59 millones de litros sí eran legales. Claudia Sheinbaum lo reconoció ayer y dejó al supuesto golpe histórico contra el huachicol convertido en un histórico papelón. Grupo SIMSA acreditó sus permisos; las autoridades habían presumido el operativo antes de terminar de revisar los documentos. Primero exhibieron a una empresa de origen lagunero y después averiguaron si tenían razón. Así cualquiera consigue récords: basta anunciar el delito antes de comprobarlo. El combustible estaba en los tanques. Lo que andaba bastante escaso era el rigor de quienes anunciaron la hazaña. VI. ¿Y LA DISCULPA? Ernestina Godoy tiene pendiente algo más que cambiar al delegado de la FGR en Guanajuato. Falta explicar quién autorizó presentar como huachicol lo que todavía estaba bajo revisión y quién responde por el desprestigio causado. Separar a Juan Francisco Vera Ayala no borra los titulares ni devuelve por decreto la confianza a la empresa señalada. Para presumir el decomiso hubo micrófonos, cifras y solemnidad. Ahora que el combustible resultó legal, corresponde la misma energía para aclararlo.

VII. TODAS SON FAVORITAS Leticia Bravo Ostos encontró una fórmula para presumir influencia sin arriesgarse a perder: ofrecer apoyo a varias aspirantes a presidir el IEC. Nos cuentan que algunas ya compararon conversaciones y descubrieron que la recomendación supuestamente especial venía en presentación colectiva. A cada una le haría creer que puede facilitarle el camino ante quienes deciden. Muy generosa Lety: tiene respaldo para todas y, seguramente, una explicación preparada para cualquier resultado. La designación corresponde al INE, pero ella parece tener lista la celebración. VIII. APOYO CON FACTURA La generosidad tendría precio. Según las versiones que nos hacen llegar, Leticia Bravo pide a las aspirantes que, si llegan a la presidencia, apoyen la remoción de ciertos titulares de la estructura técnica del IEC. Ofrece una influencia –que no tiene– a cambio de intervenir después en cargos que sí le interesan. Las aspirantes ya estarían enteradas del ofrecimiento repetido. Astuta negociación: recomendar a todas para luego cobrarle a cualquiera.