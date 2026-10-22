GM ensamblará en Ramos Arizpe autos que importa de China

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    GM ensamblará en Ramos Arizpe autos que importa de China
    La integración de proveedores mexicanos será clave para ampliar el impacto económico del ensamble de vehículos asiáticos en Coahuila. ARCHIVO

General Motors ensamblará en Coahuila los Chevrolet Groove y Aveo que importa de China, pero el reto será incorporar más proveedores y componentes mexicanos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los Chevrolet Groove y Aveo, modelos que General Motors importa actualmente de China para vender en México, comenzarán a ensamblarse en Coahuila a partir de 2027, una decisión que abre la posibilidad de ampliar la manufactura automotriz en el estado, aunque no implica que sus componentes dejen de llegar de Asia.

El plan de la armadora contempla incorporar primero el Groove a las líneas de producción de su complejo industrial en Ramos Arizpe y posteriormente sumar el Aveo. La empresa proyecta alcanzar una capacidad de alrededor de 80 mil vehículos anuales hacia 2030, como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada para fortalecer sus operaciones en México durante 2026 y 2027.

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Alejandro Loya, empresario e integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló la importancia de privilegiar la producción nacional para fortalecer la economía mexicana. La incorporación de nuevos modelos a una planta requiere adecuaciones en las líneas de ensamble y preparación de las instalaciones para responder a las características de cada vehículo.

Sin embargo, trasladar el ensamble de Asia a Coahuila no significa sustituir automáticamente las importaciones de autopartes. De acuerdo con la información citada por Reuters, General Motors continuará abasteciéndose de componentes provenientes de China, por lo que el alcance de la nueva operación dependerá también de cuánto contenido pueda integrarse desde proveedores establecidos en México.

La armadora cuenta con una red de 650 proveedores nacionales, pero esa cifra no garantiza que todas esas empresas participen en la producción del Groove y el Aveo, ni que los nuevos contratos se asignen necesariamente a compañías de Coahuila. La oportunidad para la industria local estará en identificar qué piezas y servicios pueden suministrarse desde la región y cumplir con los requerimientos de la compañía.

El proyecto también pone sobre la mesa el reto de aumentar el contenido nacional de los vehículos ensamblados en México. Para determinar sus beneficios económicos, será necesario conocer qué componentes se producirán o adquirirán en el país, qué empresas se integrarán a la cadena de suministro y si la operación generará nuevas inversiones entre los fabricantes de autopartes.

Con el inicio previsto para 2027, Ramos Arizpe se prepara para recibir dos modelos que actualmente llegan desde China, en una estrategia que busca acercar su ensamble al mercado mexicano. El desafío para Coahuila será convertir ese cambio en una oportunidad para ampliar la participación de proveedores nacionales y consolidar una mayor proporción de la producción automotriz dentro del país.

(Con información de medios)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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