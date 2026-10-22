$!Lobos UAdeC presentan sus rosters para la temporada 2026-2027 de la Liga ABE

La institución contará con 29 jugadores entre ambas ramas: 13 en el conjunto varonil y 16 en el femenil. Los representativos universitarios afrontan una campaña que comenzó en octubre y contempla encuentros durante el primer semestre de 2027.

Los equipos de basquetbol de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) dieron a conocer sus plantillas femenil y varonil para la temporada 2026-2027 de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), en la que competirán en la División II, Conferencia Norte, con el objetivo de avanzar en la competencia y buscar el ascenso.

En el equipo varonil, dirigido por el entrenador Osvaldo Rodríguez, acompañado por el asistente Carlos Almonte, la plantilla está integrada por Sarigne Fall, Axel Romano, Guillermo Vázquez, Fernando Ramírez, César Solís, Efraín Limón, Keneth González, Christian Valenzuela, Andrés Álvarez, Raúl Salinas, Mauricio Uresti, Axel Zapata y Gustavo García.

Ambas plantillas buscarán representar a la UAdeC en una competencia que reúne a instituciones de educación superior y que permite a sus integrantes combinar la formación académica con el desarrollo deportivo.

CALENDARIO CON ACTIVIDAD HASTA MARZO

Los Lobos comenzaron su calendario de la Conferencia Norte durante octubre, con partidos ante universidades de la región. En la rama varonil, el programa contempla encuentros frente a la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), la Universidad de Monterrey (UDEM), la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Tec de Laguna y la IBERO Torreón, además de un compromiso ante LAG.

La primera parte del calendario incluye compromisos en octubre y noviembre, antes de la pausa de invierno. La actividad se reanudará en febrero de 2027 y se extenderá hasta marzo, cuando los universitarios volverán a medirse con sus rivales de conferencia.

El equipo femenil también tendrá encuentros ante UJED, UAZ, Tec de Laguna, IBERO Torreón y LAG. Su programación incluye partidos en octubre y noviembre, con la reanudación prevista para febrero. Algunos compromisos aparecen todavía con rival u horario por confirmar.

Los dos representativos disputarán sus encuentros como locales en el Gimnasio Manuel de Jesús Morales, ubicado en la Unidad Deportiva de la UAdeC, en Saltillo.

Con la presentación de sus plantillas, la universidad dio a conocer a los jugadores que defenderán sus colores durante la campaña. El reto para ambas ramas será sostener su participación en la Conferencia Norte y avanzar en el camino competitivo de la Liga ABE, dentro de una temporada que continuará durante los próximos meses.