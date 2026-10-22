Afinando puntería: Ley antimemes

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la polémica reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida mediáticamente como la “Ley Antimemes”.

El dictamen, avalado previamente por el Senado e impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 312 votos a favor por parte del bloque de Morena, PT y PVEM, frente a 119 votos en contra del PAN, PRI y MC.

La sesión en San Lázaro estuvo marcada por intensas protestas por parte de la oposición, quienes colocaron pancartas con frases como “Morena censura” e imágenes de lápidas para referirse a la “muerte de la libertad de expresión”.