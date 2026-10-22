Zelensky afirma que aceptaría un acuerdo de paz con Rusia que ‘congele’ las líneas del frente

En una entrevista para Fox & Friends dijo que estaría dispuesto a detener los combates de inmediato, incluso cuando las tropas rusas han estado sufriendo grandes dificultades en el campo de batalla.

Volodymyr Zelensky, afirmó que consideraría una “congelación” de las hostilidades en el frente para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia y poner fin diplomáticamente a la guerra que en febrero del 2027 cumpliría 5 años.

“Sí, ahora mismo tenemos que congelar la situación, y creo que esta es una forma real de acabar con esta guerra. Lo llamamos alto al fuego... El presidente Trump lo llamó congelar y detener”, respondió Zelensky cuando se le preguntó si detendría todo como está “ahora mismo”, donde aún controlaría “el 75% o más de su país”.

“Y por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy; luego, por supuesto, acudiremos al presidente Trump y a los europeos y les pediremos garantías de seguridad”, añadió.

Zelensky afirmó que el aspecto más importante para negociar un acuerdo de paz con Rusia es obtener garantías de que la agresión y la ocupación rusas no volverán.

Brian Kilmeade, presentador de Fox & Friends, también le preguntó a Zelensky si estaría dispuesto a ceder la región del Donbás para lograr la paz, pero el líder ucraniano respondió que eso “no era justo”.

Moscú ha ocupado ilegalmente la gran mayoría de la región del Donbás, que incluye el óblast de Donetsk y el óblast de Lugansk, desde septiembre de 2022, cuando celebró referendos fraudulentos en esos territorios.

Funcionarios ucranianos y occidentales ya habían expresado su preocupación de que ceder toda la región del Donbás allanaría el camino para otra invasión rusa en un futuro próximo.

“No están ganando en el campo de batalla”, dijo Zelensky refiriéndose al ejército del presidente ruso Vladimir Putin.

“Por eso quieren que ejerzamos cualquier tipo de presión para expulsarnos de nuestras tierras. No es justo”, continuó.

“La gente está cansada, por supuesto que queremos terminar con esta guerra lo antes posible”, insistió Zelensky , pero dijo que su pueblo quiere permanecer en su propio país.

Las conversaciones se centraron en puntos de una propuesta que establece un marco para la paz con Rusia, garantías de seguridad y “una arquitectura de seguridad europea más amplia”, que podría implicar la adhesión de Ucrania a la UE, así como planes de recuperación financiera posteriores a la guerra, según funcionarios y líderes estadounidenses que participaron.

“Empezamos temprano por la mañana, de camino a Oslo, y en el tren conversé con el secretario Rubio sobre temas delicados como la conectividad, Starlink, los interceptores, que son muy importantes, y la inteligencia”, declaró Zelensky a los periodistas al margen de la cumbre del martes.

El miércoles, Witkoff viajó a San Petersburgo y se reunió con Putin para discutir la propuesta.

Tras su reunión del miércoles, funcionarios rusos confirmaron que Putin acordó “en principio” reanudar las reuniones trilaterales con Washington y Kiev el próximo mes, lo que podría poner fin a la guerra que comenzó hace más de cuatro años y medio.

Las conversaciones trilaterales se centrarán en “construir un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez que termine el conflicto” dijo a los periodistas Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin.

Esto ocurre mientras el presidente Trump ha intensificado la presión sobre Ucrania para que llegue a un acuerdo con Rusia que ponga fin al derramamiento de sangre.

El presidente declaró que era hora de que Ucrania pusiera fin a la guerra o se enfrentaría a “algo muy malo”.