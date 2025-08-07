Se retorna sin precaución y lesiona a motociclista, en Saltillo

El conductor de una camioneta Chevrolet ocasionó un aparatoso percance vehicular al utilizar un retorno sin la debida precaución, cortando el derecho de paso a un motociclista, quien terminó sobre la carpeta asfáltica, a la altura de la colonia Los Maestros.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:50 horas, cuando el conductor responsable circulaba sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en dirección de norte a sur. Presuntamente, al llegar a la intersección con la calle Profesor Apolonio M. Áviles, intentó tomar el retorno, pero al hacerlo sin precaución, invadió el carril contrario y le quitó el derecho de paso a una motocicleta que transitaba correctamente en sentido opuesto.

Tras el impacto, el motociclista, un joven de 29 años que trabaja como repartidor por aplicación, fue proyectado al pavimento, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica. Testigos de lo ocurrido realizaron el llamado al número de emergencias 911 para solicitar apoyo. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes fungieron como primeros respondientes.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja valoraron al lesionado, quien presentaba heridas en diversas partes del cuerpo. Afortunadamente, las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que fue atendido en el sitio y quedó en espera de recibir un pase médico por parte de su aseguradora.

En cuanto al conductor responsable, fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal y se deslindarán las responsabilidades correspondientes.