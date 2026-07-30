Se vuela semáforo en rojo en pleno centro de Saltillo

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    Se vuela semáforo en rojo en pleno centro de Saltillo
    El conductor del Chevrolet Spark aceptó ante las autoridades que se pasó la luz roja del semáforo. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de un Chevrolet Spark provocó un choque en el Centro al impactar a dos vehículos; no hubo personas lesionadas

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves en el cruce de las calles Presidente Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la Zona Centro de Saltillo, donde se vieron involucrados tres vehículos.

Conforme a las declaraciones de los participantes ante las autoridades municipales que acudieron al lugar, el conductor de un automóvil Chevrolet Spark que circulaba por la calle Miguel Hidalgo presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.

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Tras ingresar al cruce, el vehículo fue impactado por un automóvil Toyota, cuyo conductor transitaba por la calle Presidente Lázaro Cárdenas, al igual que un Chevrolet Beat habilitado como taxi.

$!El automóvil Toyota terminó sobre la banqueta luego del impacto.
El automóvil Toyota terminó sobre la banqueta luego del impacto. ULISES MARTÍNEZ

A causa del golpe, el Chevrolet Spark fue proyectado y terminó impactando al taxi, que circulaba por la misma vía, mientras que el Toyota subió a la banqueta tras el encontronazo.

$!Tras el golpe, el taxi quedó sobre la vialidad.
Tras el golpe, el taxi quedó sobre la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas y se esperó el arribo de las aseguradoras para buscar llegar a un acuerdo por los daños materiales.

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