Se vuela semáforo en rojo en pleno centro de Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este jueves en el cruce de las calles Presidente Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la Zona Centro de Saltillo, donde se vieron involucrados tres vehículos.

Conforme a las declaraciones de los participantes ante las autoridades municipales que acudieron al lugar, el conductor de un automóvil Chevrolet Spark que circulaba por la calle Miguel Hidalgo presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.