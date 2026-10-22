Sentencian a siete años y medio de prisión a hombre por transportar metanfetamina en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Sentencian a siete años y medio de prisión a hombre por transportar metanfetamina en Ramos Arizpe
    Durante la intervención se aseguró una bolsa con poco más de un kilogramo de clorhidrato de metanfetamina. CORTESÍA

El caso se originó tras una detención en el ejido Paredón; además de la pena privativa de libertad, el acusado deberá cubrir una sanción económica de 75 UMA

José “N” fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión por transportar poco más de un kilogramo de metanfetamina, luego de ser detenido en el ejido Paredón, en Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el hombre fue interceptado por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes le aseguraron una bolsa con clorhidrato de metanfetamina, con un peso de un kilo con un gramo y ocho miligramos.

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Tras su detención, el acusado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integró las investigaciones por un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcóticos.

Al concluir el proceso, un juez de Control dictó la sentencia condenatoria, que además de la pena de prisión contempla una multa equivalente a 75 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGR informó sobre la resolución del caso, sin precisar la fecha en que ocurrió la detención.

Ajustar la precisión de la sentenciaEliminar repeticiones sobre el proceso

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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