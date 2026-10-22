Sentencian a siete años y medio de prisión a hombre por transportar metanfetamina en Ramos Arizpe

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el hombre fue interceptado por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes le aseguraron una bolsa con clorhidrato de metanfetamina, con un peso de un kilo con un gramo y ocho miligramos.

José “N” fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión por transportar poco más de un kilogramo de metanfetamina, luego de ser detenido en el ejido Paredón, en Ramos Arizpe , Coahuila.

Tras su detención, el acusado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integró las investigaciones por un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcóticos.

Al concluir el proceso, un juez de Control dictó la sentencia condenatoria, que además de la pena de prisión contempla una multa equivalente a 75 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGR informó sobre la resolución del caso, sin precisar la fecha en que ocurrió la detención.

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