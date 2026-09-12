Septiembre Amarillo: Saltillo lleva prevención del suicidio a escuelas y empresas

Como parte de las actividades de Septiembre Amarillo y en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo llevó a cabo jornadas de orientación y sensibilización dirigidas a estudiantes, docentes y trabajadores. Las acciones buscan acercar información sobre salud mental, identificar oportunamente posibles señales de alerta y facilitar el acceso a servicios de apoyo para personas que atraviesen situaciones de crisis emocional.

Patricia Moreno Domínguez, titular de la UNIF, señaló que hablar de salud mental contribuye a detectar necesidades de atención, reducir los estigmas y acercar a las personas a las alternativas disponibles para recibir ayuda. Entre las actividades realizadas se encuentra la participación del personal de la UNIF en la Primera Feria de Prevención del Suicidio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Durante esta jornada se difundieron los servicios que ofrece la Unidad y se proporcionó información relacionada con factores de riesgo, señales de alerta y opciones de atención ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de una persona. La UNIF también llevó la plática “Hablemos de Salud Mental” a trabajadores de las áreas operativa y administrativa de NYX de México, en sus plantas 1 y 2. En el encuentro se abordaron herramientas para reconocer señales de alerta, fortalecer el autocuidado y enfrentar situaciones de estrés.

Además de estas actividades, Moreno Domínguez destacó que la Unidad mantiene acercamientos con instituciones educativas, empresas y otros sectores de la sociedad, con el objetivo de ampliar las acciones preventivas y facilitar que las personas conozcan los mecanismos disponibles para solicitar ayuda. Ante una emergencia, la población puede recurrir a la Línea de la Vida, 800 822 3737, o comunicarse al 911. También están disponibles la línea de la Policía Municipal de Saltillo, 844 414 1114, y la de la UNIF, 844 410 4003, además de los grupos de seguridad de WhatsApp.

La titular de la UNIF sostuvo que la prevención requiere no solo información, sino también escucha y atención oportuna. Las actividades forman parte de las acciones que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolla en coordinación con otras dependencias para atender factores relacionados con el bienestar de la población.