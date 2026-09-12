Septiembre Amarillo: Saltillo lleva prevención del suicidio a escuelas y empresas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Septiembre Amarillo: Saltillo lleva prevención del suicidio a escuelas y empresas
    Personal de la UNIF participó en actividades de orientación durante Septiembre Amarillo. CORTESÍA

La UNIF llevó actividades de prevención y orientación a estudiantes y trabajadores durante Septiembre Amarillo

Como parte de las actividades de Septiembre Amarillo y en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo llevó a cabo jornadas de orientación y sensibilización dirigidas a estudiantes, docentes y trabajadores.

Las acciones buscan acercar información sobre salud mental, identificar oportunamente posibles señales de alerta y facilitar el acceso a servicios de apoyo para personas que atraviesen situaciones de crisis emocional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-refuerza-acciones-para-proteger-derechos-de-la-ninez-recibe-mas-de-8-mil-propuestas-del-cabildo-infantil-OA23453269
$!La Unidad de Integración Familiar llevó información sobre prevención del suicidio a estudiantes de la UAdeC.
La Unidad de Integración Familiar llevó información sobre prevención del suicidio a estudiantes de la UAdeC. CORTESÍA

Patricia Moreno Domínguez, titular de la UNIF, señaló que hablar de salud mental contribuye a detectar necesidades de atención, reducir los estigmas y acercar a las personas a las alternativas disponibles para recibir ayuda.

Entre las actividades realizadas se encuentra la participación del personal de la UNIF en la Primera Feria de Prevención del Suicidio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Durante esta jornada se difundieron los servicios que ofrece la Unidad y se proporcionó información relacionada con factores de riesgo, señales de alerta y opciones de atención ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de una persona.

La UNIF también llevó la plática “Hablemos de Salud Mental” a trabajadores de las áreas operativa y administrativa de NYX de México, en sus plantas 1 y 2. En el encuentro se abordaron herramientas para reconocer señales de alerta, fortalecer el autocuidado y enfrentar situaciones de estrés.

$!Trabajadores de NYX de México participaron en la plática “Hablemos de Salud Mental”.
Trabajadores de NYX de México participaron en la plática “Hablemos de Salud Mental”. CORTESÍA

Además de estas actividades, Moreno Domínguez destacó que la Unidad mantiene acercamientos con instituciones educativas, empresas y otros sectores de la sociedad, con el objetivo de ampliar las acciones preventivas y facilitar que las personas conozcan los mecanismos disponibles para solicitar ayuda.

Ante una emergencia, la población puede recurrir a la Línea de la Vida, 800 822 3737, o comunicarse al 911. También están disponibles la línea de la Policía Municipal de Saltillo, 844 414 1114, y la de la UNIF, 844 410 4003, además de los grupos de seguridad de WhatsApp.

La titular de la UNIF sostuvo que la prevención requiere no solo información, sino también escucha y atención oportuna. Las actividades forman parte de las acciones que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolla en coordinación con otras dependencias para atender factores relacionados con el bienestar de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prevención
Suicidio

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cuando sus hijos ya están utilizando un móvil los padres deben orientarlos y educarlos en el buen uso del dispositivo.

El primer celular de mi hijo: ¿cual es la edad más idónea para darle uno?
Equipo PET-CT digital del Centro Hospitalario La Concepción. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Centro Hospitalario La Concepción incorpora PET-CT digital para estudios de alta especialidad

Personas asisten a la apertura del banco digital latinoamericano Nu este jueves, en Miami (Estados Unidos).

CEO de NU dice que el banco busca captar en EU inmigrantes con poco historial crediticio
El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en cuartos de final de arco compuesto, ante el respaldo de su afición.

Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco
El primer plegable de la compañía redefine la multitarea móvil gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico y potencia extrema.

¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible
Imagen del Planeta Marte. Un equipo de científicos chinos consiguió desarrollar un material de construcción elaborado a partir de rocas marcianas y gelatina y levadura terrestres tan resistente como el hormigón.

Crean un material a partir de la levadura y la gelatina con el que se podrían imprimir casas 3D en Marte
true

La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Micro Suite Op. 1 de David Reyes
Como en ‘Orgullo y prejuicio’: Entre abanicos, té y libros vuelve el Jane Austen Fest a Saltillo

Como en ‘Orgullo y prejuicio’: Entre abanicos, té y libros vuelve el Jane Austen Fest a Saltillo