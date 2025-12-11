Septuagenario dice ‘no ver’ camioneta y la impacta, al sur de Saltillo

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona del percance, ocurrido cerca de las 14:30 horas, para prevenir riesgos adicionales en el cruce vial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un conductor provocó un choque al incorporarse sin precaución a Emilio Arizpe de la Maza; al no contar con seguro, ambos vehículos fueron enviados al corralón

“No la vi”, fue la justificación de Teodoro Muñoz, de 78 años, señalado como presunto responsable de un accidente vial registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el bulevar Acceso, al sur de Saltillo.

$!La Ford Ranger conducida por Teodoro Muñoz terminó obstruyendo el paso de la camioneta GMC sobre Emilio Arizpe de la Maza.
La Ford Ranger conducida por Teodoro Muñoz terminó obstruyendo el paso de la camioneta GMC sobre Emilio Arizpe de la Maza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El percance fue reportado alrededor de las 14:30 horas, por lo que personal de la Policía Municipal acudió al sitio para atender la situación y abanderar el área.

De acuerdo con la posición en la que quedaron los vehículos, la camioneta Ford Ranger conducida por Teodoro circulaba por el bulevar Acceso y pretendía incorporarse a Emilio Arizpe de la Maza en dirección a la calzada Antonio Narro.

Al realizar la maniobra no se percató de la presencia de una camioneta GMC, que avanzaba en sentido a Antonio Cárdenas. Su trayectoria fue interrumpida por la Ford Ranger, lo que provocó el impacto que dejó daños materiales en ambas unidades.

Los involucrados intentaron llegar a un acuerdo en el lugar; sin embargo, no fue posible debido a que ninguno contaba con seguro vehicular. Ante ello, se solicitó el apoyo de grúas para trasladar los vehículos al corralón, donde permanecerán hasta que el Ministerio Público de Asuntos Viales determine responsabilidades.

