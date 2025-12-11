Septuagenario dice ‘no ver’ camioneta y la impacta, al sur de Saltillo

“No la vi”, fue la justificación de Teodoro Muñoz, de 78 años , señalado como presunto responsable de un accidente vial registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el bulevar Acceso, al sur de Saltillo .

El percance fue reportado alrededor de las 14:30 horas, por lo que personal de la Policía Municipal acudió al sitio para atender la situación y abanderar el área.

De acuerdo con la posición en la que quedaron los vehículos, la camioneta Ford Ranger conducida por Teodoro circulaba por el bulevar Acceso y pretendía incorporarse a Emilio Arizpe de la Maza en dirección a la calzada Antonio Narro.

Al realizar la maniobra no se percató de la presencia de una camioneta GMC, que avanzaba en sentido a Antonio Cárdenas. Su trayectoria fue interrumpida por la Ford Ranger, lo que provocó el impacto que dejó daños materiales en ambas unidades.

Los involucrados intentaron llegar a un acuerdo en el lugar; sin embargo, no fue posible debido a que ninguno contaba con seguro vehicular. Ante ello, se solicitó el apoyo de grúas para trasladar los vehículos al corralón, donde permanecerán hasta que el Ministerio Público de Asuntos Viales determine responsabilidades.