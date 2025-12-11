Saltillo logra fuertes reducciones en delitos durante 2025

La ciudad registró importantes avances en materia de seguridad pública

El alcalde Javier Díaz González informó que, gracias al trabajo coordinado con la ciudadanía, el gobernador Manolo Jiménez y la federación, Saltillo logró significativas disminuciones en distintos tipos de delitos durante 2025.

El Presidente Municipal señaló que, en comparación con el año anterior, los homicidios se redujeron en un 50 por ciento, los robos a casa habitación en un 32 por ciento, los robos a negocio en un 38 por ciento, y los robos de vehículos en un 13 por ciento.

Javier Díaz atribuyó estos resultados al trabajo conjunto con la ciudadanía, donde más de 123 mil saltillenses participan en grupos de WhatsApp, así como al uso de herramientas tecnológicas como el Chat Bot de seguridad y la línea 800 VIOLETA.

El Alcalde también destacó una inversión de más de mil millones de pesos en seguridad, con la adquisición de 37 patrullas nuevas, 26 casetas de vigilancia y 6 oficinas móviles. Además, se incorporaron drones de alta precisión, 50 bicicletas eléctricas para el Centro de Saltillo y, con apoyo de comerciantes del Centro Histórico, 50 cámaras urbanas con reconocimiento facial.

“Hoy Saltillo cuenta con un sistema de videovigilancia conformado por mil 633 cámaras urbanas, de las cuales 893 son municipales y 740 estatales”, destacó.

Javier Díaz González reafirmó que la seguridad seguirá siendo “la prioridad de prioridades” para mantener a Saltillo como la capital más segura del país, según los datos del INEGI.

