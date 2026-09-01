Será la UAdeC sede de conferencia internacional sobre física de materiales

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    Será la UAdeC sede de conferencia internacional sobre física de materiales
    En la conferencia abordarán materiales destinados a la generación y almacenamiento de energía, así como nuevas tecnologías de celdas solares. ESPECIAL

El encuentro se realizará los días 15 y 16 de septiembre de 2026, con sesiones virtuales mediante Zoom

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (FCFM), será una de las sedes de la “Conferencia Express 2026: Física de Materiales y sus Aplicaciones en Energía y Medio Ambiente” (CEFMA), encuentro internacional que reunirá a investigadores y especialistas de distintos países.

La conferencia se realizará los días 15 y 16 de septiembre de 2026 mediante sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom, además de contar con espacios presenciales habilitados en instituciones participantes. En el caso de la UAdeC, las actividades presenciales tendrán como sede la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas.

También participan como sedes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de El Salvador, entre otras instituciones.

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El encuentro abordará temas relacionados con los avances en física de materiales y sus aplicaciones, entre ellos la síntesis, procesamiento y caracterización de nanomateriales; materiales para el almacenamiento y generación de energía; tecnologías para la descontaminación del agua y la remediación ambiental, así como materiales fotovoltaicos y nuevas tecnologías de celdas solares.

El programa también contempla ponencias sobre modelado computacional, simulación y teoría de nuevos materiales; biomateriales, polímeros y materiales sustentables, además del estudio de propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas de materiales complejos.

Entre los investigadores y especialistas participantes se encuentran Claudia Magdalena López Badillo, de la UAdeC; Rafael Julián González Hernández, de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia; Óscar Ozuna, de PPG Aerospace, California, Estados Unidos; Aldo Humberto Romero, de West Virginia University, y Ricardo Salazar González, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La participación en CEFMA 2026 será gratuita y podrá realizarse de manera virtual. Los interesados podrán registrarse como participantes para seguir las sesiones en vivo por Zoom, o presentar trabajos mediante un póster en formato PDF, un video grabado o un póster en vivo durante una sesión programada.

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Para quienes deseen presentar trabajos, el envío de resúmenes estará disponible hasta el 3 de septiembre a través del sitio de la conferencia, mientras que la notificación de aceptación se realizará el 7 de septiembre.

Para consultar el programa y los detalles de participación se puede ingresar al sitio oficial de CEFMA, escribir al correo cefma2026@gmail.com o comunicarse con la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas al teléfono (844) 414 47 39.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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