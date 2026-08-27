UAdeC se suma a programa nacional de auditoría universitaria

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Coahuila
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    UAdeC se suma a programa nacional de auditoría universitaria
    Universidades públicas estatales se incorporaron al Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios. CORTESÍA

Estudiantes recibirán capacitación para orientar a ciudadanos sobre transparencia, fiscalización y denuncias por posibles irregularidades

ACAPULCO, GRO.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se incorporó al Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la firma de un convenio de colaboración que busca fortalecer la participación de estudiantes universitarios en temas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

El acuerdo fue suscrito por la ASF y las universidades autónomas de Guerrero, Coahuila, Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Campeche, además del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

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El convenio establece las bases para desarrollar acciones conjuntas dentro del Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios y se formalizó en el marco del inicio del Congreso de AMEREIAF 2026.

A través de esta iniciativa, estudiantes de universidades públicas estatales podrán participar durante su servicio social, luego de recibir capacitación de la ASF en materia de ética, transparencia, fiscalización, mecanismos de denuncia y participación ciudadana.

El objetivo es que los universitarios puedan orientar y brindar apoyo a personas interesadas en presentar denuncias ante la ASF por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos atribuibles a servidores públicos de sus comunidades.

Asimismo, los participantes podrán presentar denuncias cuando tengan conocimiento de posibles actos irregulares, de acuerdo con los mecanismos establecidos por la propia Auditoría.

ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

La ceremonia de firma se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero, con la participación del auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, así como funcionarios de la ASF y autoridades de las instituciones de educación superior participantes.

Por la UAdeC estuvo presente el rector Octavio Pimentel Martínez, junto con Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California; Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otros.

Como parte de los compromisos adquiridos, la UAdeC difundirá el programa entre su comunidad estudiantil y seleccionará a las y los participantes, sin establecer restricciones por área académica.

La Universidad también designará a los responsables de la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades; participará en la operación del programa y expedirá las constancias correspondientes a quienes cumplan satisfactoriamente con las tareas asignadas.

$!El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez (terceero de derecha a izquierda), participó en la firma del convenio con la Auditoría Superior de la Federación.
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez (terceero de derecha a izquierda), participó en la firma del convenio con la Auditoría Superior de la Federación. CORTESÍA

El convenio contempla la posibilidad de otorgar apoyo económico a los estudiantes, aunque este beneficio estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y a la normativa institucional.

Por su parte, la ASF tendrá a su cargo la difusión del convenio, la capacitación de los participantes y el acompañamiento y asesoría durante el desarrollo de las actividades.

Además, designará responsables para la coordinación y seguimiento del programa y establecerá los canales oficiales de comunicación con las instituciones y estudiantes participantes.

Las actividades se desarrollarán principalmente en modalidad virtual. Sin embargo, deberá verificarse la mecánica de operación del programa y su correspondencia con los requisitos académicos del servicio social, particularmente en lo relacionado con las 480 horas requeridas, a fin de determinar que las actividades puedan ser reconocidas académicamente.

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