Serían excomulgados quienes asistan a secta lefebvrista en Saltillo, advierte Obispo

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Saltillo
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    Serían excomulgados quienes asistan a secta lefebvrista en Saltillo, advierte Obispo
    El obispo Hilario González García llamó a los creyentes a definir su pertenencia religiosa tras las recientes ordenaciones realizadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. OMAR SAUCEDO

La Diócesis explicó que quienes participen con el grupo deberán asumir las consecuencias canónicas derivadas de su decisión religiosa

El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, advirtió que el grupo que se reúne en un inmueble ubicado sobre la calle Bravo, en el centro de la ciudad, no forma parte de la Iglesia Católica, por lo que exhortó a quienes asisten a sus actividades a definir la fe que desean profesar, al señalar que mantenerse en esa agrupación implica consecuencias canónicas, incluida la excomunión.

Se trata de los llamados lefebvristas, seguidores del arzobispo Marcel Lefebvre, integrados principalmente en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), organización que rechaza las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II.

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EXPLICA CONSECUENCIAS CANÓNICAS

De acuerdo con la Diócesis de Saltillo, el grupo incurrió nuevamente en un cisma tras realizar ordenaciones episcopales sin autorización del Papa, lo que derivó en la aplicación de la pena de excomunión prevista por el derecho canónico.

“Esas ordenaciones ‘les cae el canon’, se dice, o sea, son destinatarios de la excomunión, y vienen las consecuencias luego organizativas”, expresó el prelado.

González García explicó que las ordenaciones fueron realizadas el pasado 1 de julio y, a partir de esa fecha, entró en vigor la sanción canónica para los sacerdotes involucrados y para quienes decidan adherirse a ese movimiento.

“Hay que definirse; con ese tiempo que se levantó la excomunión y que hubo diálogos, había esta ambigüedad y esta facilidad de participar en unos y otros. Ahora, con esta desobediencia explícita, vuelven otra vez a la situación anterior”, señaló.

El obispo añadió que las personas que anteriormente alternaban entre las celebraciones de la Iglesia Católica y las organizadas por este grupo ahora deberán tomar una decisión definitiva sobre la comunidad religiosa a la que pertenecerán.

Asimismo, indicó que desconoce cuántos sacerdotes de Saltillo o de Coahuila participan con esa organización, ya que, dijo, “vienen de otra parte”.

Finalmente, reiteró que el inmueble donde se congregan se localiza sobre la calle Bravo, en el Centro Histórico de Saltillo, e insistió en que los asistentes deberán definir si permanecen en comunión con la Iglesia Católica o se integran a ese movimiento.

“Si se mantienen en comunión con la Iglesia Católica o ya se vuelven parte de esta secta, ya es latae sententiae, es decir, se da por hecho”, concluyó.

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