Sin deudas y recuperando terrenos, así cierra el año la UAAAN: rector

El rector Alberto Flores Olivas aclaró que la institución no mantiene compromisos financieros pendientes y que el área jurídica se encarga del manejo y protección de los activos de la universidad.

A pesar de los desafíos económicos a nivel nacional, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) mantiene un patrimonio estable, sin adeudos en su sistema pensionario tras la transición de su personal al Seguro Social.

“Afortunadamente, tanto en la parte pensionaria como en la operativa, hemos logrado que nuestro patrimonio económico se mantenga y ha crecido un poquito”, afirmó Flores Olivas.

Respecto a los trámites del proyecto del tren federal, el rector confirmó que los acuerdos de liberación de predios por parte del Consejo Universitario se encuentran avanzados prácticamente en su totalidad.

“Creo que en el caso de la Narro, el proceso está prácticamente al 100 % y en manos del departamento jurídico”, precisó sobre la cesión de terrenos correspondientes.

Asimismo, desmintió que la universidad haya solicitado ayuda federal para negociar sobre predios invadidos, aclarando que la vía legal propia ha permitido avances concretos en el campus Buenavista.

“Eso es totalmente falso. Iniciamos un proceso legal y ya hemos recuperado 5 de 17 predios aquí mismo en el campus Buenavista”, enfatizó el rector.

En el ámbito social y de salud integral, la UAAAN fortaleció el seguimiento a sus estudiantes desde el examen de admisión, detectando necesidades emocionales y psicológicas mediante tutorías personalizadas.

“Creamos la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Traemos un sistema de tutorías personalizadas desde que ingresa el alumno a primer semestre”, puntualizó sobre la atención al alumnado.