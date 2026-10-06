UAAAN enfrenta alza de aspirantes; analiza ampliar su capacidad

El rector de la institución, Alberto Flores Olivas, explicó que la capacidad instalada para recibir estudiantes aumentó 17 %, lo que permitió admitir a mil 600 jóvenes, frente al cupo de mil 500 alumnos que se había proyectado originalmente.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) registró un incremento sostenido en la demanda de ingreso desde 2022, al pasar de 2 mil 800 solicitudes a más de 6 mil durante el presente año.

“Es mucho el número de jóvenes que se están quedando fuera. Estamos viendo opciones, pero por lo pronto solo incrementamos en un 17 % el número”, señaló Flores Olivas.

Ante el número de estudiantes que no logran ingresar, provenientes de los 32 estados del país, la Rectoría analiza alternativas para ampliar la atención educativa sin rebasar las capacidades físicas de la universidad.

“Podría ser que tengamos dos turnos; ir viendo qué opciones podríamos aportar para que no se quede tanto alumno fuera”, refirió el rector al plantear la posibilidad de implementar nuevos esquemas de atención.

A la par de este reto, la UAAAN se encuentra en proceso de renovación de su Rectoría. De los seis aspirantes registrados, el Consejo Directivo seleccionará una terna que continuará con el proceso comicial interno.

“El próximo día 8 se propone la terna por parte del Consejo Directivo, y el día 12, si no hay alguna impugnación o aclaración, se aprueba en el Consejo Universitario”, detalló el directivo.

La jornada comicial, en la que participarán los estudiantes y la comunidad universitaria en su conjunto, está programada para el próximo 27 de octubre.

Flores Olivas destacó que durante su gestión se fortalecieron las finanzas de la institución y se realizaron inversiones en infraestructura académica y deportiva.

“Creemos que hemos dado una consolidación fuerte a la universidad, sobre todo en el aspecto económico, que eso es fundamental, con inversiones en infraestructura académica y deportiva”, concluyó.