Sin freno los despojos en Saltillo: es la cuarta ciudad del País con mayor alza en ese delito

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Sin freno los despojos en Saltillo: es la cuarta ciudad del País con mayor alza en ese delito
    En Coahuila también hay un aumento en despojos: en 9 meses de 2025 ya se registró casi toda la incidencia de los 12 meses de 2024. FOTO: UNSPLASH

Entre 2020 y 2025 incrementó en 59% la incidencia del delito en la capital de Coahuila, según cifras oficiales

Saltillo ocupa el cuarto lugar con el mayor crecimiento de casos de despojo entre los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas con más habitantes a nivel nacional durante los últimos cinco años (de 2020 a 2025).

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la capital de Coahuila pasó de registrar 46 investigaciones por despojo en los primeros nueve meses (enero-septiembre) de 2020, a 73 en el mismo periodo, pero de 2025.

Lo anterior representa un crecimiento de este delito del 59 por ciento, uno de los más altos en comparación con los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas con más habitantes del país.

El primer lugar lo ocupa Mérida, Yucatán, que pasó de tener solo cuatro en 2020 a 32 en 2025, un crecimiento del 700 por ciento. Le siguen Puebla, Puebla, con 594 por ciento; Monterrey, Nuevo León, con 152 y Saltillo con el porcentaje mencionado.

En contraparte, municipios como Zapopan, Jalisco, lo redujeron en 40 por ciento; San Luis Potosí en 37.57; Chihuahua en 13.4; y Torreón en 7.29 por ciento.

Uno de los más recientes casos de disputa de propiedades ocurre en el centro histórico de Saltillo, donde vecinos de la calle General Cepeda acusan a un notario de despojo. Éste, por su parte, asegura que tiene toda la documentación en regla de la propiedad.

ACELERAN TAMBIÉN CASOS EN EL ESTADO

La cifra de investigaciones por casos de despojo también muestran un incremento a nivel estatal, pues entre enero y septiembre de 2025, es decir, nueve meses, ya se registraron casi todos los casos que hubo en todo el 2024.

Las propias cifras del SESNSP revelan que, en los primeros nueve meses de 2024, se registraron 252 investigaciones por despojo en todo el estado y después, al concluir el año, la cifra cerró en 381 casos.

En perspectiva, de enero a septiembre de 2025 las autoridades registraron 372 investigaciones, es decir, un aumento de 47.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, y solo nueve casos menos de los registrados durante los 12 meses del año anterior.

En 2025, marzo y abril fueron los meses en que más casos se registraron, con 48 respectivamente y, en contraste, febrero tuvo la incidencia más baja con 28.

En todo el País, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 22 mil 788 casos de despojo, es decir, un promedio de 84 al día.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

