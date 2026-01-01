¿Sin recalentado? Estas son algunas opciones de restaurantes abiertos el 1 de enero en Saltillo

Saltillo
/ 1 enero 2026
    ¿Sin recalentado? Estas son algunas opciones de restaurantes abiertos el 1 de enero en Saltillo
    Establecimientos de comida tradicional, cortes y cocina internacional figuran entre las opciones disponibles. FOTO: ARCHIVO

La mayoría de los restaurantes podrían ajustar sus horarios o confirmar su servicio el mismo día, por lo que se recomienda verificar antes de acudir

Para quienes planean iniciar el año fuera de casa o simplemente no desean cocinar después de los festejos, algunos restaurantes de Saltillo podrían operar este 1 de enero, de acuerdo con información disponible en búsquedas públicas y horarios compartidos en línea.

Entre los establecimientos que aparecen como abiertos se encuentra Don Artemio, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, como una opción para quienes buscan comida tradicional. También figura Mr. Pampas, en el mismo sector, así como Mochomos, en Paseo Villalta, ambos conocidos por su oferta de cortes y platillos de especialidad. Otra opción que se suma es Matsumoto, ubicado en Plaza Cocoa.

Otra alternativa es Capivri, localizado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez. A estos se suma Mr. Kimono, en el bulevar Moctezuma, y Il Mercato Gentiloni, en Parque Centro, que concentra distintas opciones gastronómicas en un solo espacio.

Cabe señalar que la disponibilidad del servicio puede variar, ya que algunos establecimientos podrían modificar sus horarios o confirmar su apertura hasta el mismo día. Por ello, se recomienda a las y los comensales verificar directamente con cada restaurante antes de acudir.

Estas opciones representan una alternativa para quienes no acostumbran el recalentado, agotaron sus provisiones o simplemente prefieren comenzar el Año Nuevo fuera de casa, sin preocuparse por cocinar.

Temas


Año Nuevo
Restaurantes

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

