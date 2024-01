¿Snacks para diabéticos? Sí, existen; emprendedor saltillense vende deliciosos postres en redes sociales

¿Qué puede comer una persona diabética y con hipertensión? Estas preguntas circularon por la cabeza de Fernando del Olmo, un saltillense que llegó a innovar el mercado local con snacks saludables, pero deliciosos.

Fernando, de 18 años de edad, montó su emprendimiento a principios de este año, luego de que en julio de 2023 le detectaran hipertensión y con ello su rutina diera un giro de 180 grados.

“Hace seis meses me detectaron hipertensión. Se me cerraba el mundo, no sabía qué comer”, relató para VANGUARDIA el joven saltillense.

“Me di la tarea de investigar los daños que hacen los alimentos en un paciente diabético e hipertenso.

Al escuchar a mi cardiólogo cuáles alimentos son los más dañinos me di la tarea de probar y experimentar con ingredientes que me dieran como resultado galletas, chips y salsas tipo Valentina”, puntualizó.