Sufre comerciante caída en mercado y termina con probable fractura de brazo, en Saltillo

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Sufre comerciante caída en mercado y termina con probable fractura de brazo, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria antes de su traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

La mujer se encontraba guardando la mercancía de su puesto ambulante cuando presuntamente sufrió un mareo y cayó sobre la banqueta, resultando lesionada

Una vendedora del mercado de la Bellavista, en Saltillo, resultó lesionada tras sufrir una caída en la vía pública, lo que le provocó una probable fractura en uno de sus brazos.

El accidente se registró alrededor de las 12:00 horas de este lunes, al exterior del domicilio de la calle San Lorenzo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-conductora-se-pasa-el-rojo-y-choca-contra-tereso-medina-deja-dos-lesionados-MJ19983935
$!La mujer presentó una probable fractura en el brazo izquierdo, además de dolor en la cabeza y una lesión en la pierna tras la caída.
La mujer presentó una probable fractura en el brazo izquierdo, además de dolor en la cabeza y una lesión en la pierna tras la caída. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos del sector solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias al observar a la mujer tirada sobre el suelo.

De acuerdo con testigos, la comerciante, identificada como Yessenia ¨N¨, de 40 años, se encontraba guardando la mercancía de su puesto ambulante cuando presuntamente sufrió un mareo y cayó de frente sobre la banqueta.

$!El accidente ocurrió en la calle San Lorenzo, donde vecinos del sector solicitaron apoyo al observar a la mujer tirada sobre la banqueta.
El accidente ocurrió en la calle San Lorenzo, donde vecinos del sector solicitaron apoyo al observar a la mujer tirada sobre la banqueta. ULISES MARTÍNEZ

Tras la caída, la mujer quedó tendida sin poder incorporarse, ya que presentaba dolor en la pierna y en la cabeza, además de una lesión en el brazo que le impedía moverse por sus propios medios.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención y, al detectar una probable fractura en el brazo izquierdo, procedieron a inmovilizarla y trasladarla a un hospital. Mientras tanto, personas cercanas a la comerciante resguardaron sus pertenencias.

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