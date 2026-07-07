Sufre quemadura por explosión, en Saltillo

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Saltillo
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    Sufre quemadura por explosión, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar.

Manipularon la válvula de un tanque estacionario de gas con capacidad de 100 y sobrevino la explosión

Un hombre sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo luego de registrarse una explosión mientras manipulaba un tanque estacionario al interior de su domicilio.

Personal del Departamento de Bomberos de la Estación 3 acudió al inmueble ubicado en la calle B, entre San Valentín y calle W, en la colonia Balcones de Morelos, tras recibir el reporte de una explosión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando José Federico Soria Urbina, de 45 años de edad, se encontraba en la parte trasera de la vivienda durante el llenado de un tanque estacionario por parte de dos empleados de la empresa “Super Gas”.

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario presuntamente manipuló la válvula del tanque mientras supervisaba la carga, momento en el que se produjo una explosión que provocó un flamazo.

Como consecuencia, el hombre sufrió quemaduras de gravedad en gran parte de su cuerpo. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para brindar apoyo, seguidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le proporcionaron los primeros auxilios.

Tras ser estabilizado, el lesionado fue trasladado en código rojo a la Clínica Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado como delicado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/operativo-bronce-en-saltillo-ha-notificado-a-15-mil-autos-abandonados-y-retirado-300-ON21977678

Asimismo, elementos de Protección Civil y Bomberos de la Estación Oriente realizaron una inspección en el domicilio para determinar las causas del accidente y descartar riesgos adicionales.

Las autoridades aseguraron la pipa de gas involucrada en el incidente. Los dos trabajadores de la empresa, quienes resultaron ilesos, fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración como parte de las investigaciones.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el probable delito de lesiones culposas, por lo que el caso quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades correspondientes con base en los peritajes y las diligencias realizadas.

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