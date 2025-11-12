Sujeto asegura ser narco y despoja a mujer de su casa, en Saltillo

    La denunciante asegura que el huésped se niega a pagar la renta y a abandonar la casa.
    La afectada ya interpuso una denuncia por despojo y amenazas.

El huésped dijo ser del cártel Jalisco Nueva Generación para que la dueña no acuda a cobrarle la renta, ahora se apropió de la casa

Yolanda N. no ha logrado recuperar su propia casa, la cual rentó hace más de un año a una persona en la colonia Nueva Tlaxcala.

Ya interpuso una denuncia por los delitos de despojo y amenazas, bajo el número de expediente 10202/SAL/UAI/2025. Según la afectada, el problema surgió a partir del mes de mayo del presente año, cuando acudió a buscar a Francisco N., su inquilino.

Ella le rentó la casa marcada con el número 5706, ubicada en Avenida San Esteban, en la colonia Nueva Tlaxcala, pero él se negó a pagar la renta mensual. El inquilino argumentó que cubriría el adeudo junto con la renta del mes de junio, ya que tenía previsto cambiarse de domicilio. Sin embargo, le pidió un plazo de tres meses para mudarse y, hasta la fecha, no lo ha hecho. Además, se niega a liquidar los seis meses de renta que adeuda.

La afectada mencionó que en una ocasión acudió acompañada de un asesor jurídico, y el inquilino salió enfurecido. Le dijo que no le entregaría la vivienda ni pagaría la renta, argumentando que se encuentra asesorado por un supuesto abogado. Yolanda también presentó denuncias por amenazas, ya que el sujeto le aseguró pertenecer primero a una corporación de seguridad y, posteriormente, a un grupo delictivo.

La denunciante exige que las autoridades actúen, pues hasta el momento no se ha enviado ningún oficio de comparecencia al presunto invasor.

