Sujetos agreden a machetazos a un joven, en Saltillo

Un joven resultó lesionado tras ser agredido con un machete en la cabeza mientras caminaba en compañía de su novia cerca de un sector donde presuntamente tenía conflictos previos con algunas personas.

Actualmente se encuentra internado en el Hospital Universitario, donde fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico moderado, además de una herida en la cabeza que dejó expuesto el cráneo. El joven permanecerá hospitalizado hasta que los médicos determinen que su estado de salud permite darle de alta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde en la calle Francisco Naranjo, entre Mariano Salas y Miguel Barragán, en la colonia La Minita. De acuerdo con los primeros reportes, el afectado caminaba junto a su novia por dicha calle cuando fue interceptado por varios sujetos con quienes presuntamente mantenía conflictos anteriores.

Tras una discusión con tres de ellos, el joven fue golpeado y uno de los agresores le provocó una herida en la cabeza con un machete. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. El lesionado se encontraba consciente y pudo desplazarse por sus propios medios en el sitio.

Posteriormente le colocaron un vendaje en la frente y fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. Elementos de la policía municipal acudieron al llamado y recabaron la media filiación de los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no han logrado localizarlos.