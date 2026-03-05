Sujetos agreden a machetazos a un joven, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Sujetos agreden a machetazos a un joven, en Saltillo
    El herido fue trasladado para su debida atención médica.

Iba caminando en compañía de su novia cuando fue agredido por los individuos

Un joven resultó lesionado tras ser agredido con un machete en la cabeza mientras caminaba en compañía de su novia cerca de un sector donde presuntamente tenía conflictos previos con algunas personas.

Actualmente se encuentra internado en el Hospital Universitario, donde fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico moderado, además de una herida en la cabeza que dejó expuesto el cráneo. El joven permanecerá hospitalizado hasta que los médicos determinen que su estado de salud permite darle de alta.

TE PUEDE INTERESAR: Conductora se pasa el alto y embiste a motociclista, dejándolo herido, en Saltillo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde en la calle Francisco Naranjo, entre Mariano Salas y Miguel Barragán, en la colonia La Minita. De acuerdo con los primeros reportes, el afectado caminaba junto a su novia por dicha calle cuando fue interceptado por varios sujetos con quienes presuntamente mantenía conflictos anteriores.

Tras una discusión con tres de ellos, el joven fue golpeado y uno de los agresores le provocó una herida en la cabeza con un machete. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. El lesionado se encontraba consciente y pudo desplazarse por sus propios medios en el sitio.

Posteriormente le colocaron un vendaje en la frente y fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. Elementos de la policía municipal acudieron al llamado y recabaron la media filiación de los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no han logrado localizarlos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que la quiebra de Altos Hornos derivó del pleito entre Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira.

Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’
Everardo Lazo Chapa, nuevo delegado de la FGE en la Región Centro, anunció rotaciones de personal en los próximos días.

Renuncian tres funcionarios de la FGE en la Región Centro de Coahuila, por desacuerdos con el nuevo delegado
El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Frontera la entrega simbólica de obras sociales por más de 50 millones de pesos como parte del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante.

Con inversión social y programas comunitarios, impulsa Manolo Jiménez desarrollo en Frontera
José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila.

Acompañará CEDHC marchas del 8M en Saltillo y Torreón para recabar quejas por violaciones a DH
Las reparaciones de emergencia provocaron interrupciones en la operación del sistema de agua.

Desabasto de agua en colonias de Saltillo por fallas en mantenimiento y altas temperaturas: Agsal

Luis Olivares adelantó que buscarán inversionistas en Estados Unidos y Alemania.

Coahuila: Realizarán misión comercial en abril por EU y Alemania
Puro atole

Puro atole
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral