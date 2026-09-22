Sujetos le prenden fuego a camioneta en un corralón, en Arteaga

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Saltillo
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    Sujetos le prenden fuego a camioneta en un corralón, en Arteaga
    Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas.
    Sujetos le prenden fuego a camioneta en un corralón, en Arteaga

Delincuentes aprovecharon la ausencia de los guardias para incendiar la unidad

Una camioneta que se encontraba bajo resguardo en un corralón privado fue incendiada por personas desconocidas la noche de este martes, lo que generó una movilización de elementos de Bomberos de Arteaga y de la Policía Municipal.

El vehículo afectado es una Ford Windstar, la cual permanecía dentro del corralón y estaba bajo el cuidado de dos trabajadores.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, alrededor de las 7:30 de la tarde, los trabajadores recibieron una llamada para acudir por un vehículo que se había descompuesto sobre la carretera federal 57.

Durante el tiempo que el corralón permaneció solo, personas desconocidas habrían ingresado al predio, ubicado en la colonia Cumbres de Zapalinamé, donde presuntamente provocaron el incendio de la camioneta.

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Según los primeros reportes, la unidad no contaba con batería, por lo que los trabajadores consideraron que el fuego pudo haber sido provocado. Sin embargo, los habitantes de los alrededores no lograron observar a las personas que habrían ingresado al lugar.

En cuestión de minutos, las llamas consumieron gran parte del vehículo, mientras que una columna de humo pudo ser observada desde distintos puntos de Arteaga, situación que generó el reporte a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos acudieron al sitio para controlar el incendio y evitar que se extendiera hacia otras áreas del predio. Posteriormente, policías municipales tomaron conocimiento de los hechos.

El propietario de la camioneta no fue localizado en el lugar, aunque los trabajadores encargados del corralón informaron a las autoridades que la unidad llevaba aproximadamente dos meses bajo resguardo.

Será mediante las investigaciones correspondientes como se podrá establecer si el incendio fue provocado. El propietario podría solicitar grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en domicilios cercanos al predio, con el propósito de obtener información que permita identificar a las personas que ingresaron al corralón y, en su caso, presentar la denuncia ante las autoridades.

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