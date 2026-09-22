Sujetos le prenden fuego a camioneta en un corralón, en Arteaga

Una camioneta que se encontraba bajo resguardo en un corralón privado fue incendiada por personas desconocidas la noche de este martes, lo que generó una movilización de elementos de Bomberos de Arteaga y de la Policía Municipal.

El vehículo afectado es una Ford Windstar, la cual permanecía dentro del corralón y estaba bajo el cuidado de dos trabajadores.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, alrededor de las 7:30 de la tarde, los trabajadores recibieron una llamada para acudir por un vehículo que se había descompuesto sobre la carretera federal 57.

Durante el tiempo que el corralón permaneció solo, personas desconocidas habrían ingresado al predio, ubicado en la colonia Cumbres de Zapalinamé, donde presuntamente provocaron el incendio de la camioneta.